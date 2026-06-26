Trabzonspor, Metehan Mimaroğlu transferini TFF'ye bildirdi
Trabzonspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Gençlerbirliği'nden 32 yaşındaki kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 36 maçta 7 gol ve 4 asist yapan oyuncunun transferi TFF'ye bildirildi.
Trabzonspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürürken, Gençlerbirliği forması giyen Metehan Mimaroğlu ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavili kulüp, 32 yaşındaki futbolcunun transferini 1 yıllık sözleşmeyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Kanat hattında görev yapan Metehan Mimaroğlu, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği' formasıyla önemli bir perforsans ortaya koydu. Deneyimli oyuncu, 2025-2026 sezonunda çıktığı 36 resmi maçta 7 gol atarken, 4 de asist yaparak takımına toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı. - TRABZON