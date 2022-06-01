Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA Spor Masası'na konuk oldu (3) Açıklaması - Haberler

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tüm kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminden şikayetçi olduğunu söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mevcut yapı konusunda sadece kendilerinin sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Ağaoğlu, "Mevcut yapıyla sıkıntısı olan, mevcut yapıdan şikayetçi olan sadece biz değiliz. Hangi kulüple konuşursanız ciddi sıkıntıları var. Bu sıkıntılar dönüyor dolaşıyor 5-6 noktada ortak sıkıntı olarak önümüze geliyor. Bunlardan biri kurumların yapısı, diğeri kurullarda görev alan kişilerin yeterliliği. Sürekli olarak tartışılan bir MHK (Merkez Hakem Kurulu) var. 6 ay içinde 3 MHK değişiyor. Birileri gidip birileri geliyor, bir işe yaramıyor. Sistemdeki sancılar belli, onların üzerine gidilmediği sürece ayda 10 MHK değişseniz de bir şey olmuyor." dedi.

Kulüplerin yaşadığı problemlere yönelik TFF'nin bakış açısının doğru olmadığını belirten Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17 Haziran'da transfer sezonu açılıyor. 8+3 mü, 7+4 mü? 8+3'te 14 yabancı bulunduruyorsunuz, 7+4'te 12'ye düşüyor. 15-16 yabancısı olan kulüpler var. Bir senedir bunu telaffuz ediyoruz ama hala belli değil. Fenerbahçe'nin haziranın 3. haftası ve sonunda ön eleme maçı olacak. 15-16 Haziran'da Fenerbahçe çalışmalara başlıyor ama neyle başlayacak? Federasyon seçimi akabinde yeni yönetim gelecek, o da en iyi şartlarda 1-2 hafta içinde kararı alacak. O zaman da temmuz başına geldik. Fenerbahçe kaç yabancıyla ön elemeye çıkacak"

Yabancı oyuncu sayısı konusundaki eleştirilerini sürdüren Ağaoğlu, "Ülke futbolu, ülke puanı diyoruz ama siz de üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirmek zorundasınız. Yerli oyuncudan çıktı diyorsunuz. Yerli yetiştirmek için bir program var mı? Yoktu, biz verdik. 'Rezerv lig kuralım' dedik, 'B takım uygulaması yapalım' dedik. '19 yaş altı yeterli' dediler. Şunu bilmekten acizler. Oradaki yapının çarpıklığını en net ortaya koyan fotoğraf belki de bu. 19 yaşındaki oyuncu 19 yaşındaki oyuncuyla mücadele edince gelişme ihtimali var mı? Mümkün değil. Gelişim için mücadele seviyesine artması lazım." diye konuştu.

Rekabet ortamı oluşturulmadığı sürece yabancı sayısının düşmesinin doğru olmayacağının altını çizen Ağaoğlu, "Geçen sene Trabzonspor 19 yaş altında şampiyondu. A takım kadrosundaki tek oyuncu Ahmetcan oldu. Bu yapı içinde Ahmetcan çıkıyor, Fenerbahçe'de Arda, Beşiktaş'ta Emirhan çıkıyor." ifadelerini kullandı.

"Altyapısında 400-500 oyuncu barındıran kulüpler A takımda 5-10 dakika süre alacak oyuncu yetiştirmek için mi bu uygulamayı yapıyor." diyen Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Pilot takım diyorlar ama o bana bağlı. '2. ve 3. ligde oynasın' dediğiniz zaman o takımın imkanları benim sağladığımla aynı değil. Bu 4-5 kulübün talebiydi, diğerleri hazır değildi. 3. ligde yer alalım en fazla 2'ye çıkalım dedik. Bu 19 yaşındaki oyuncular gitsin orada 25-30 yaşındaki oyuncularla savaşarak, acıyı görerek, mücadele ederek gelişim göstersinler. Buna da 'hayır' dediler. Gelişimle alakalı tek şey söyleyemezler. Bunların hiçbirini sağlamadılar. 'Yabancı sayısını düşürelim' dediler. Sınırlı sayıdaki yerlilerin fiyatları da avro bazında 2 katına çıktı. Rekabet ortamını oluşturman lazım. Yerli oyuncu kaliteli yabancı oyuncuyla rekabet edebildiği düzeyde gelişim sağlar. Onu ortadan kaldırıyoruz. Biraz daha konuyu ileriye taşırsak bu işin önünde engel olarak görülen insanların isimlerini vermek zorunda kalacağım, bu da hoş değil. Onun mücadelesini zaten yapıyoruz, başarılı olamadık çünkü bırakıp gidiyorlar."

Ağaoğlu, Nihat Özdemir'in bu sıkıntılı süreçte 2-3 yöneticisiyle istifa ettiğini hatırlatarak, "Olağanüstü genel kurul kararı alındı. Büyük sıkıntılar yaşadığımız konularla alakalı hiçbir karar alınmadı. Mevcut başkan vekaleten olduğundan bu sorumluluğu almak istemiyor. 16 Haziran'da gelecek yönetim bir yıllık olacak. İnşallah sağlıklı şekilde bütün bu sıkıntılara sağlıklı çözüm getirirler." değerlendirmesinde bulundu.

Maçların yayını konusunda belirsizliğin sürdüğünü Ağaoğlu, "Yayıncı da şikayetçi. Sezon başlayacak sözleşme imzalanmadı. İmzalanmayınca dekoder satması mümkün değil. 50'nin üzerinde ülkeye yurt dışı yayın haklarını pazarlayacak ama sözleşme elinde yok. Bunu yapma şansı da ortadan kalkıyor. Bunların hepsi finansal olarak ligin değerine negatif yansıyor." ifadelerini kullandı.

"Açığımızı çalışarak kapatacağız"

Ahmet Ağaoğlu, Avrupa kupalarındaki kulüplerle bütçe açısından yarışmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Türk kulüplerinin, Avrupa'daki takımların gelirlerinin 10'da 1'ine sahip olduklarını kaydeden Ağaoğlu, "Bugünkü rakamlardan yola çıkarsak ortama Anadolu kulübünün eline geçecek para 4-5 milyon avro. İtalya'ya bakarsak aynı pozisyondaki kulüpler 45-50 milyon avro alıyor. 1'e 10. Nasıl kadro oluşturalım? Şampiyonlar Ligi'nde benim Milan ile mücadele edecek kadroyu oluşturma gibi bir şansım zaten finansal olarak ortadan kalkıyor. Çok çalışacağız bu defa. O açığı çalışarak kapatacağız." diye konuştu.

Trabzonspor'un çok acı çekerek bu noktaya geldiğine vurgu yapan Ağaoğlu, "VAR sisteminin de uygulamaya girmesiyle bizim verdiğimiz mücadeleye paralel mücadele veren kulüpler oldu. Konya son haftalara kadar şampiyonluk yarışındaydı. 12 milyon avroluk kadroyla. Çok önemli bir oyuncularını kaybettiler, bu onları performans ve psikolojik olarak olumsuz yönde etkilemesine rağmen. Antalya, Kasımpaşa, Karagümrük 'seneye yarıştayım' diyor. Sivas yıllardır aynı çizgide ve kupayı aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sezon ligin farklı olacağını anlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu farklılık ve Anadolu takımlarının bu performansı çok sayıda takımın yarışta olacağını gösteriyor. Önümüzdeki sene oluşacak mücadele seviyesinin Türk futbolunun kalitesini artıracağını düşünüyorum. Parayla çözülmüyor bu sorunlar, akılla çözülüyor. Ülke futbolu olarak çok çalışmak zorundayız, aramızdaki mesafeyi ancak öyle kapatabiliriz. Geçen sene en önemli avantajımız oydu. Planlamayı erken yaptık, çalışmalara önceden başladık. Şampiyonluk rakiplerimizin birkaç adım önünde başladık. Beklenmedik şekilde gitmesi muhtemel isimlerin yerine alınacak oyuncuları planladık. Bunu yapmak zorundasınız, yapmazsanız sıkıntı yaşıyorsunuz. Kampta ya da kısa süre kala transfer ettiğiniz oyuncu uyum sağlayamazsa önünüzde onu telafi edecek süre kalmıyor."

(Sürecek)