Trabzonspor Konyaspor Maçına 7 Eksikle Hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç için yaptığı hazırlıklarını 7 eksikle sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, tedavi sürecinde olan 7 oyuncu antrenmana katılmadı.
- Trabzonspor 7 eksikle hazırlıklarını sürdürdü
TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını 7 eksikle sürdürdü.
Şenol Güneş, yönetiminde yapılan antrenmanla Trabzonspor, pazar günü Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Basın mensuplarına 20 dakikası açık olan bölümde bordo-mavililer ilk bölümde salonda çalıştı. Sonrasında koordinasyon çalışması yapıldı.
Bordo-mavililerde tedavileri devam eden Enis Destan, Hüseyin Türkmen, Savic, Batagov, Umut Bozok, Cihan Çanak ve Serkan Asan antrenmana katılmadı.
Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.