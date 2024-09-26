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Trabzonspor Konyaspor Maçına 7 Eksikle Hazırlanıyor

Trabzonspor Konyaspor Maçına 7 Eksikle Hazırlanıyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç için yaptığı hazırlıklarını 7 eksikle sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, tedavi sürecinde olan 7 oyuncu antrenmana katılmadı.

- Trabzonspor 7 eksikle hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını 7 eksikle sürdürdü.

Şenol Güneş, yönetiminde yapılan antrenmanla Trabzonspor, pazar günü Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Basın mensuplarına 20 dakikası açık olan bölümde bordo-mavililer ilk bölümde salonda çalıştı. Sonrasında koordinasyon çalışması yapıldı.

Bordo-mavililerde tedavileri devam eden Enis Destan, Hüseyin Türkmen, Savic, Batagov, Umut Bozok, Cihan Çanak ve Serkan Asan antrenmana katılmadı.

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor

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