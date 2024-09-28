Trabzonspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın Paparapark'ta oynayacağı Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını bu akşam saat 16.00'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi antrenman sonrası maç saatini beklemeye geçti.