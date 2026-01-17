Haberler

Trabzonspor Kocaeli'ye gitti

Trabzonspor Kocaeli'ye gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 21 kişilik kadrosuyla Kocaeli'ye hareket etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan son antrenmanın ardından özel uçakla Kocaeli'ye doğru yola çıktı. Kadroda tedavisi tamamlanan oyuncular yer alırken, transferi gündemde olan bazı isimler yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 21 kişilik oyuncu kadrosuyla Kocaeli'ye hareket etti.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yaptığı son antrenmanın ardından saat 16.00 sıralarında Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Kocaeli'ye gitti.

Karadeniz ekibinin 21 kişilik kamp kadrosunda tedavisi tamamlanan Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç ve Oleksandr Zubkov da yer aldı. Tedavileri devam eden Stefan Savic ile bugün takımla çalışmasına rağmen transferi gündemde olan Danylo Sikan kafileye dahil edilmedi. Afrika Uluslar Kupası'nda bugün 3.'lük maçında Mısır ile karşılaşacak Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Paul Onuachu da kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un Kocaelispor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe ve Onuralp Çakıroğlu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid macerası sona eriyor
Suriye'de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi

Ordu girdi, halk hemen direkleri temizlemeye başladı
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları
Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid macerası sona eriyor
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider

Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider