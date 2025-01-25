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Trabzonspor, Kıbrıs Barış Kupası'nın 50. Yıl Dönümünde Göyneli Stadı'nda Buluştu

Trabzonspor, Kıbrıs Barış Kupası'nın 50. Yıl Dönümünde Göyneli Stadı'nda Buluştu
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Kıbrıs Barış Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un eski oyuncuları, 50 yıl sonra final maçının oynandığı Göyneli Stadı'nda bir araya geldi. Eski futbolcular, turnuvanın anılarını yad ederek Trabzonspor'un bir direniş ve dayanışma simgesi olduğunu vurguladılar.

Kıbrıs Barış Kupası'nı elde eden Trabzonspor'un oyuncuları, final maçının oynadığı Göyneli Stadı'nı kupanın 50. yıl dönümünde ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından düzenlenen, Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Mücahitgücü'nün de yer aldığı turnuvadan şampiyon ayrılan futbolcular, final maçını oynadıkları Gönyeli Stadı'nda 50 yıl sonra buluştu.

Bordo-mavili takımın 21-23 Ocak 1975 tarihleri arasında düzenlenen turnuvadaki kadrosunda yer alan Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Mehmet Cemil Altun, Hüsnü Özkara, Bekir Barçın, Mustafa Özbey, Necati Özçağlayan, Aziz Öğütçen, Hüseyin Tok ve İhsan Sakallıoğlu, final maçını oynadıkları statta anılarını tazeledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Kemal Denizci, 50 yıl sonra stadın çimlerine ayak basmanın, o günlerin heyecanını yeniden yaşamalarına vesile olduğunu belirterek "Bu kupa, Trabzonspor'un sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bir direnişin ve dayanışmanın simgesi olduğunu gösterdi." dedi.

Hüseyin Tok ise "Burada bulunmak, yalnızca bir zaferin değil, kardeşlik ve dayanışmanın da hatırasını yaşatıyor. O günlerde sahada hissettiklerimiz, bugün bile içimizi aynı gurur ve heyecanla dolduruyor." ifadelerini kullandı.

Necati Özçağlayan da o dönem futbolcu olan ve sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bakanlık görevinde bulunan Ali Çetin Amcaoğlu'na Trabzonspor'un şampiyonluk atkısını takdim etti.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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