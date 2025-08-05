Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'yi Transfer Etti

Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'yi Transfer Etti
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Trabzonspor, Fransa'nın Rennes takımından 22 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe ile anlaşma sağladı. Olaigbe, Bordo-Mavili taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı ve resmi sözleşmeye imza atmak için Trabzon'a geldi.

TRABZONSPOR'un anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe, resmi sözleşmeye imza atmak için Trabzon'a geldi. Olaigbe, bordo mavili taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Trabzonspor'un Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'ten transfer ettiği Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe, saat 20.45'te Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı çıkışında bordo mavili taraftarlar, genç oyuncuyu coşkulu şekilde karşıladı. Taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından çıkan Olaigbe, herhangi bir açıklama yapmazken, taraftarlara üçlü çektirip, bazı taraftarların formalarını imzaladı.

Trabzonspor'un 4+1 yıllık anlaşmaya vardığı Olaigbe, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Rennes'e yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek olan oyuncunun, yıllık 1,1 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtildi.

KAZEEM OLAİGBE ÖZGEÇMİŞİ

2 Ocak 2003'te Belçika'nın Brüksel kentinde doğan Olaigbe, Anderlecht altyapısında yetiştikten sonra Southampton'a transfer oldu. Ross County ve Harrogate Town'da kiralık olarak forma giyen Olaigbe, 2023 yazında Cercle Brugge'e geçti. Şubat 2025'te Rennes'e transfer olan genç futbolcu, bu sezon Ligue 1'de 10 maçta 2 asist kaydetti. Asıl mevkisi sol kanat olan Olaigbe, sağ kanat ve ofansif orta saha bölgelerinde de görev yapabiliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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