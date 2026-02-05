Haberler

Trabzonspor'dan Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya transfer açıklaması

Trabzonspor'dan Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya transfer açıklaması
Güncelleme:
Trabzonspor, Kazeem Olaigbe'nin Konyaspor'a geçici transferi için anlaşma sağladı. Rayyan Baniya'nın ise Konyaspor'a kesin transferi gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, profesyonel futbolcuları Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya ile ilgili transfer gelişmelerini kamuoyuna duyurdu.

Trabzonspor, profesyonel futbolcuları Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya ile ilgili transfer gelişmelerini kamuoyuna duyurdu. Bordo-mavili kulüp, her iki futbolcunun da Konyaspor ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, Kazeem Olaigbe'nin Konyaspor'a satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşma kapsamında Konyaspor, bordo-mavili kulübe KDV dahil 3 milyon 20 bin Euro geçici transfer bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kazeem Aderemi J. Olaigbe'nin, Konyaspor Kulübü'ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, geçici transfer bedeli olarak KDV dahil 3.020.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, satın alma opsiyonunu kullanması halinde, ön satın alım hakkı Kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin yüzde 50'sini, Kulübümüze ödeyecektir. Anlaşmaya göre, oyuncunun bu dönemdeki tüm maliyetleri Konyaspor Kulübü tarafından karşılanacaktır" ifadelerine yer verildi.

RAYYAN BANIYA'YA TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Öte yandan Trabzonspor, Rayyan Baniya ile 18 Ağustos 2023 başlangıç ve 30 Haziran 2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Yapılan anlaşma doğrultusunda oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği ifade edildi. Bordo-mavili kulüp ayrıca Rayyan Baniya'nın Konyaspor'a kesin transferi konusunda da anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten bu transfere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Konyaspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Konyaspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 1.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca, Konyaspor Kulübü, ön satın alım hakkı Kulübümüze ait olmak üzere, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin yüzde 50'sini, kulübümüze ödeyecektir."

