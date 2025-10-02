Haberler

Trabzonspor - Kayserispor Maçına Ali Şansalan Hakem Olarak Atandı

Trabzonspor - Kayserispor Maçına Ali Şansalan Hakem Olarak Atandı
Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maç saat 20.00'da başlayacak.

Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan görevlendirmelere göre; yarın Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek. Çanakkale Bölgesi Süper Lig Hakemine bu maçta Suat Güz ve Gökhan Barcın yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Gürcan Hasova görev yapacak. Ali Şansalan, bu sezon Kayserispor'un ilk maçını yönetecek.

Yarın Trabzon'da oynanacak olan maç saat 20.00'da başlayacak. - KAYSERİ

