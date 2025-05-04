Trabzonspor Kasımpaşa Maçına Hazır

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 34'üncü haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla İstanbul'a gitti.

KADRODA 8 EKSİK

Trabzonspor'un 21 kişiden oluşan Kasımpaşa deplasman kafilesinde şu oyuncular yer aldı;

Muhammet Taha Tepe, Erol Can, Muhammetcan Aktaş, Serdar Saatçi, Ali Şahin, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Arif Boşluk, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, John Lundstram, Ozan Tufan, Batista Mendy, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Cihan Çanak, Edin Visca, Danylo Sikan, Enis Destan, Simon Banza.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları sebebiyle kaleci Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Folcarelli, Denis Draguş, Hüseyin Türkmen ile sarı kart cezalısı Pedro Malheiro kafilede yer almadı.