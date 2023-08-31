Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde son antrenmanını gerçekleştiren takım, havalimanında taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.