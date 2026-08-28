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Trabzonspor, Ferencvaros'a Elenerek Trabzon'a Döndü

Trabzonspor, Ferencvaros'a Elenerek Trabzon'a Döndü
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına elenen Trabzonspor, Trabzon'a geldi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına elenen Trabzonspor, Trabzon'a geldi.

Budapeşte'den özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Kafilede, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda görevinden istifa ettiğini açıklayan ancak istifası Trabzonspor Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen teknik direktör Fatih Tekke de yer aldı.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu kafile, daha sonra araçlarla havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, görevinden istifa etti

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