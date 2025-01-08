Üye Girişi
Haberler
ABD'nin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi

Los Angeles alevlere teslim! 1000'den fazla ev yok oldu
Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı

Donald Trump'tan dikkat çeken küfürlü Netanyahu paylaşımı
Özel kolejde öğrencilere istismar iddiası 

Özel okulda cinsel istismar skandalı! Öğretmen tutuklandı
Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf

Tüm bölgeyi sahiplendiler! İsrail'den katliamlara haritalı kılıf

Trabzonspor kadroya almamıştı! Okan Buruk'tan Eren Elmalı transferi için açıklama geldi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, adı sarı-kırmızılılarla anılan Trabzonspor'un milli sol beki Eren Elmalı ile ilgili soruya yanıt verdi. Buruk, "Transfer dönemi isimler geçiyor. Başlamadan konuşmak doğru olmuyor. Hazırlıklarımız, planlarımız, düşüncelerimiz var. Doğru karar vermek, doğru oyuncular üzerinden gitmek gerekiyor" dedi. Eren'in kupa maçında kadroya alınmaması dikkat çekmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, gündemlerinde yer alan Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı hakkında da konuştu.

"OYNAMAYANLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR SINAVDI"

Okan Buruk, "Son penaltıyla bitirsek, kazanarak bitirsek büyük bir avantaj olacaktı. Maça bakarsak; ilk yarı üretkenliğimiz biraz daha azdı. Yediğimiz gole kadar rakibimizi kalemize getirmemiştik. Yediğimiz golden sonra Günay'ın iki net kurtarışı vardı. İkinci yarı değişikliklerle beraber daha çok üretmeye başladık. Mertens ve Yunus ile daha organize hücum ettik. 1-1'i bulduk, ikinci golü erken yedik. Devamında oyun olarak çok iyiydik. Kalemize gelme şansı vermedik. Üretkendik ama golü bulamadık. Günün sonunda 2-2 beraberlik. Başakşehir, ideal 11'ine yakın çıktı. Oyun içinde güçlü ve planları olan bir takım. Mücadelelerinden ötürü kutlarım. Amacımız maçı kazanmak ve uzun süredir oynamayan oyuncular için önemli bir sınavdı. Oynadıkça açıldılar. Maçın başı biraz daha zordu. Sakatlıksız geçirdik. Benim için en önemlisi bu. Bu ay çok fazla maçımız var. Amacımız tekrar kazanarak devam etmek" dedi.

VICTOR OSIMHEN SÖZLERİ

Başarılı teknik adam, maç kadrosunda yer almayan Victor Osimhen için, "Osimhen yarın tekrar antrenmanlara başlayacak. Bugün oynamayanlar için yarın güzel bir idman olacak. Eksiğimiz yok. Hafta sonu tam kadro çıkacağız. Başakşehir kaliteli oyunculara sahip, planları olan, tehlike yaratabilecek bir takım. Ligin en golcü oyuncusu onlarda. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Gidip kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

EREN ELMALI TRANSFERİ

Okan Buruk, transfer ve gündeme gelen Eren Elmalı sorusunun ardından, "Transfer dönemi isimler geçiyor. Başlamadan konuşmak doğru olmuyor. Hazırlıklarımız, planlarımız, düşüncelerimiz var. Doğru karar vermek, doğru oyuncular üzerinden gitmek gerekiyor. Nedenlerinden biri, yabancı sayısı ve Avrupa Ligi için 3 oyuncu değiştirme. Çok iyi bir planla gitmeliyiz. Hangi mevkiiye alacağız, çok yönlü oyuncu mu alacağız. Görüştüğümüz oyuncular var. Ayın 13'ü transfer başlıyor, bu maçı geçtikten sonra da biraz daha netleşecek. Oyuncuların da bir an önce bize katılmasını istiyoruz. Hedefimiz büyük, şampiyonluk ve Avrupa. Yine Türkiye Kupası önemli. Üç kupa için yarışmalıyız. Bunun için de çok iyi bir kadroya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

TRABZONSPOR'DA KADROYA ALINMADI

Galatasaray ile adı anılan Eren Elmalı, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın kadrosuna alınmaması dikkat çekti. Eren'in yokluğunda savunmanın solunda Arif Boşluk görev yaparken, milli sol bekin hafif sakatlığının bulunduğu belirtildi.

Trabzonspor kadroya almamıştı! Okan Buruk'tan Eren Elmalı transferi için açıklama geldi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
img

Özel okulda cinsel istismar skandalı! Öğretmen tutuklandı
img

Bakan Şimşek duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Biz senden razıyız hocam. Yedeklerle bile başakşehir le neredeyse birebir oynadın.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı

Cimbom, son dakikada fırsat tepti
Çin'den yayılmaya başlayan yeni virüs endişe yarattı

İşte endişe yaratan HPMV virüsüne ilişkin tüm ayrıntılar
Devlet Bahçeli Caddesi'nin ismi Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi

Devlet Bahçeli'nin ismi gitti, yerine o isim geldi
Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'dan iddialara ilişkin açıklama! Hazal Kaya da sessiz kalamadı

"AHLAK DIŞI İDDİALAR" HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ
Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler

Genç kadını zorla arabaya bindirip ıssız arazide tecavüz ettiler
Ermenistan, Türkiye sınırındaki birliklerin çekilmesini değerlendirecek

Tek bir şart koştular! "Türkiye sınırından çekebiliriz"

Son Dakika Haberleri

Tarotta 9. kart ne anlama gelir? Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı? TRT Spor canlı izle! BENFİCA BRAGA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Emre Belözoğlu kaza mı geçirdi, sağlık durumu ne? Tottenham Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞİFRESİZ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 8 Ocak EXXEN spor canlı izle Los Angeles yangını söndü mü, devam ediyor mu, ölen var mı ABD? Galatasaray Başakşehir maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Başakşehir geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi? Leroy Sane Galatasaray'a gelecek mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.