Trabzonspor Kadın Futbol Takımı Giresun Sanayispor'u Farklı Geçti
Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı'nı 5-0 yenerek güçlü bir performans sergiledi. Golleri Rümeysa, Peterson Kundok, Kaltrina, Adubea ve Azra kaydetti.
Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında sahasında karşılaştığı Giresun Sanayispor Kadın Futbol Takımı'nı 5-0 mağlup etti.
Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde oynanan karşılaşmada bordo-mavililer, rakibini 5-0'lık galibiyetle yendi.
Bordo-mavililerin gollerini Rümeysa, Peterson Kundok, Kaltrina, Adubea ve Azra kaydetti.