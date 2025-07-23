Trabzonspor, İran Ekibi Persepolis ile Golsüz Berabere Kaldı

Trabzonspor, İran Ekibi Persepolis ile Golsüz Berabere Kaldı
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Trabzonspor, Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlık maçında İran ekibi Persepolis ile 0-0 berabere kaldı. Bordo-mavili takım, önceki maçlarında Dinamo Tiflis ile 1-1, Araz-Nahçıvan'a 3-2 ve Zob Ahan'ı 4-0 mağlup olmuştu.

Sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Trabzonspor, İran ekibi Persepolis ile 0-0 berabere kaldı.

Bu yaz oynadığı ilk hazırlık maçında Gürcü ekibi Dinamo Tiflis ile 1-1 berabere kalan, Erzurum'daki ilk hazırlık maçında Araz- Nahçıvan'a 3-2 skorla mağlup olan bordo-mavili takım, çıktığı ikinci maçında ise İran takımı Zob Ahan'ı 4-0 mağlup etmişti. Üçüncü hazırlık maçında ise kontrol bir oyun sergileyen bordo-mavililer sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Teknik Direktör Fatih Tekke; sahaya Uğurcan, Batagov, Savic, Pina, Mustafa, Mendy, Okay, Jabol, Vişça, Augusto ve Sikan ilk onbiri ile çıkarkan yedek kulübesinde ise ; Ahmet Doğan, Erol Can, Salih, Arda, Taha Emre |, Arif, Ozan, Cham, Lundstram, Boran ve Nwakaeme vardı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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