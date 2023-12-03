Trabzonspor ile Kayserispor Arasında Golsüz Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
- Trendyol Süper Lig : Trabzonspor : 0 - Kayserispor : 0 (İlk yarı )
TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Pepe, sağ taratan ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topa gelişine vuran Vısca'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'in sağından dışarıya çıktı.
40.dakikada Visca'nın sol taraftan ortasında arka direkte Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.
44.dakikada ceza sahası içinde Kemen'in Onuachu'yu düşürmesi sonucu hakem Ümit Öztürk penaltı noktasına gösterdi. VAR'dan gelen karar sonrası pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Canday, Mehmet Akıncık
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Baniya, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Abdulkadir Ömür, Visca, Trezeguet, Pepe (Bakasetas dk. 38), Onuachu
Yedekler: Muhammmet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Enis Bardhi,Kourmpelis, Umut GĞüneş, Benkoviç, Mehmet Can Aydın, Tekliç, Enis Destan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Ali Karimi, Ramazan Civelek, Cardoso, Kemen, Aylton, Thiam
Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Bahoken, Eray Özbek, Uzodimma, Carlos Mane, Yiğit Emre Çeltik, Baran Ali Gezek, Arif Kocaman, Yaw Ackah
Teknik Direktör: Recep Uçar
Sarı kart: Kemen (Kayserispor)