Haberler

Trabzonspor, Frankfurt'a 3-0 Mağlup

Trabzonspor, Frankfurt'a 3-0 Mağlup
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRABAZONSPOR, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu.

TRABAZONSPOR, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu.

Avusturya'nın Schladming Kasabası'nda kamp yapan bordo-mavililer, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Salzburg kentindeki Nonntal Arena'da oynadı. Trabzonspor, karşılaşmaya Onana, Pina, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Salih Malkoçoğlu, Melih Kabasakal, Thierry Karadeniz, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu ve Umut Nayir ilk 11'iyle çıktı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, müsabakada as oyuncularının daha çok olduğu kadroya görev verdi. Tekke, ikinci yarı takımının tamamını değiştirerek Onuralp Çevikkan, Kuzey Akçay, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan, Bouchouri, Saviolo, Muçi, Aral Şimşir ve Onuachu'yu sahaya sürdü. Karşılaşmanın ilk yarısı Eintracht Frankfurt'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0'lık yenilgi ile ayrıldı.

CAN UZUN, SAMET AKAYDİN İLE FORMASINI DEĞİŞTİRDİ

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak 45 dakika görev yaptı. İyi bir performans ortaya koyan ve gollere katkı sağlayan Can Uzun, devre arasında Samet Akaydin ile formasını değiştirdi.

YENİLGİ İLE BAŞLADI

Yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da kendi tesislerinde başlayan Trabzonspor, sezona 3-0'lık yenilgiyle başladı. Kampta üç hazırlık maçı oynayacak Karadeniz ekibi, 30 Temmuz'da Al Sadd ile ikinci karşılaşmasını oynayacak.

TARAFTARLAR YASAĞI DELDİ

Trabzonspor'un ilk hazırlık maçında yasağa rağmen bazı taraftarlar saha kenarından karşılaşmayı izledi. Bordo-mavili kulüp, genel güvenlik tedbirleri kapsamında karşılaşmanın seyircisiz oynayacağını açıklamıştı. Buna rağmen sahanın görüldüğü bazı yerlerden taraftarların karşılaşmayı takip ettikleri gözlendi. Trabzonspor'un diğer iki karşılaşmasının ise seyircili yapılacağı belirtildi.

3 OYUNCU YOK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu ile Tim Folcarelli maç kadrosunda yer almadı. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra antrenmanda darbe alan Folcarelli'nin de tedavisine başlandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu

Yunan askeri itiraf etti! Türklere yönelik skandal talimat
İspanya acil kodla yardım istedi: Türk yangın söndürme uçakları havalandı

Tarihi felaketi yaşayan ülke acil kodu verdi, Türk uçakları havalandı!
CHP’de Özgür Özel’den boşalan Grup Başkanlığı görevine Faik Öztrak seçildi

CHP'de Özgür Özel'in halefi belli oldu! İşte yeni grup başkanı
CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti

CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

Baba ocağına böyle girdi! Bir de kaydettirdi

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

Otoyolun ortasında akılalmaz anlar! Bir de paylaştılar
Fenerbahçe'ye Borussia Dortmund'dan beklediği haber geldi

Fenerbahçe'nin beklediği haber geldi
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti

Ünlü oyuncu misafirhaneye yerleşti: Sebebi de kendisi açıkladı

e-Devlet'e giren herkes bunu kontrol etsin! Adınıza şirket kaydı çıkabilir

e-Devlet'e akın var! Milyonlarca kişi aynı ekranı kontrol ediyor