Trabzonspor Hatayspor'u mağlup ederek 3. sırayı geri aldı

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON , Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıttı. Ligin ikinci yarısında oynadığı 6 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer bir haftalığına Beşiktaş'a kaptırdığı 3'üncülük koltuğunu da geri aldı.

HATAYSPOR KALESİNİ ADETA ABLUKAYA ALDI

Süper Lig'in ikinci yarısına kötü bir başlangıç yaparak 5 haftada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trabzonspor dün sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek uzun süren şanssızlığını kırmış oldu. Bordo-mavili takım Hatayspor'u sahasında konuk ettiği 8 lig maçının hiçbirini kaybetmezken (6 galibiyet, 2 beraberlik), bu rekabetteki son 5 iç saha galibiyetinde de kalesinde gol görmedi. Bordo-mavililer Hatayspor galibiyeti ile 1 haftalığına Beşiktaş'a kaptırdığı 3'üncülük koltuğunu da geri aldı. Hatayspor karşısında ortaya koyduğu iyi futbolla galip gelen bordo-mavililer uzun bir aradan sonra taraftarın da beğenisini kazandı. Bu sezon en fazla isabetli pas yaptığı (475 pas), en fazla şut çektiği (24 şut), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (51) ve en yüksek pas isabet oranı yakaladığı (yüzde 88) Süper Lig maçını Hatayspor karşısında ortaya koydu. Bordo-mavili takımın bu performansı da 'Hatayspor kalesini adeta ablukaya aldı' yorumlarını beraberinde getirdi.

Öte yandan Hatayspor ceza sahasında 51 kez topla buluşan Trabzonspor, Opta'nın detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçındaki en yüksek sayısına ulaştı.

TREZEGUET ARTIK 10 NUMARA

Bordo-mavili takımın Mısırlı oyuncusu Trezeguet, Hatayspor maçında ilk kez 10 numaralı forma ile sahaya çıktı. Trabzonspor kariyerinde 27 numaralı forma ile oynayan Trezeguet, Abdülkadir Ömür'ün devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması sonrası boşalan 10 numara için talebinin kabul edilmesi üzerine Hatayspor maçında bu forma numarası ile sahaya çıktı.

Öte yandan Mısırlı oyuncu Hatayspor maçında ortaya koyduğu performansla da büyük beğeni topladı. Süper Lig kariyerinde rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu maçı Hatayspor karşısında ortaya koyan Trezeguet, bordo-mavili takıma galibiyeti getiren ilk golün sahibi oldu.

MEUNİER İYİ BAŞLADI

Trabzonspor'un devre arası transfer dönemindeki tek transferi olan Thomas Meunier ise kısa sürede takıma sağladığı uyum ile dikkatleri çekti. Bordo-mavili takımın Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında yaptığı asistle takıma beraberliği getiren gole büyük katkı sağlayan oyuncu, Hatayspor karşısında da başarılı bir performans gösterdi. Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçı olan Hatayspor maçında da yaptığı asistle bir ilke imza attı. Meunier, Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında asist yapan ilk savunma oyuncusu oldu.

YEREL BASIN GALİBİYETİ BÖYLE GÖRDÜ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın haftalar sonra aldığı galibiyeti okuyucularına farklı başlıklarla aktardı.

Yerel basın manşetleri şu şekilde:

Kuzey Ekspres: Trabzon komadan çıktı

Taka: Fırtına Hatay'a patladı

Karadeniz: Fırtına gibi döndük, kariyer rekoru kırdık

Günebakış: Bu Trabzon'u özlemiştik

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