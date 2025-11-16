Trabzonspor, Hakkarigücü'nü Deplasmada 2-1 Geçti

Haberler

Trabzonspor, Hakkarigücü'nü Deplasmanda 2-1 Geçti

Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hakkarigücü ile karşılaştı ve maçı 2-1 kazanarak puanını 18'e yükseltti. Hakkarigücü, ikinci yarıda Elif Kesgin'in golüyle farkı 1'e indirmesine rağmen galip gelemedi. Maçın ardından hakemler, geri dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-1 mağlup etti.

Hakkari Merzan Şehir Stadı'nda zaman zaman etkisini artıran kar yağışı altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin üstünlüğüyle geçti. Trabzonspor, 34. dakikada Chioma Olise, 45. dakikada ise Donjeta Halilaj ile bulduğu gollerle devreyi 2-0 önde kapattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle hakem karşılaşmayı zaman zaman durdurarak, saha görevlilerinin çizgileri yeniden belirlemesine fırsat verdi.

Hakkarigücü, ikinci yarıda baskısını artırarak Elif Kesgin'in 72. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi ancak beraberlik golünü bulamadı.

Karşılaşmayı çok sayıda sporsever tribünden takip ederken, mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Hakkarigücü 16 puanla 6. sıraya gerilerken, Trabzonspor 18 puanla 4. sıraya yükseldi. Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı gelecek hafta Fatih Vatan Spor ile deplasmanda oynayacak.Kaynak: Trabzonspor, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-1 mağlup etti.

"Maçı yöneten hakemler kaza yaptı"

Öte yandan Hakkarigücü-Trabzonspor maçını yöneten Van bölge hakemleri Van'a dönüş sırasında Güzeldere tüneli çıkışında yoğun buzlanmadan dolayı trafik kazası geçirdi. Ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırılan hakemlerin durumu iyi olduğu öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
