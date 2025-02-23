AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu

Erdoğan'ın en yakınında yer alacaklar! AK Parti'de yeni MYK belli oldu
AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı

İşte AK Parti'de 'A Takımı'nın dışında kalanlar
Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada

Hristiyan Birlik zaferini ilan etti! Aşırı sağcı AfD'den büyük sürpriz
Beyaz Saray: Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bu hafta bitirebilir

Beyaz Saray savaşın biteceği tarihi açıkladı

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 3-2 Mağlup Etti

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 3-2 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi sahasında oynadığı maçta 3-2'lik skorla mağlup etti. Trabzonspor'dan Banza, 2 gol atarken, Visca da bir golle skora katkıda bulundu. Gaziantep FK'de ise Semih Güler ve Maxim'in golleri geldi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Banza, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0

77. dakikada Sorescu'nun ceza sahasına ortasında Semih Güler kafayla topu ağlara gönderdi. 3-1

84. dakikada Malheiro'nun ceza sahası içinde Lungoyi, düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

85. dakikada beyaz noktanın başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere yolladı. 3-2

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Erkan Akbulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Okay Yokuşlu dk. 69), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Hüseyin Türkmen dk. 79), Lundstram, Visca (Arif Boşluk dk. 87), Zubkov, Sikan (Cham dk. 79), Banza (Enis Destan dk. 69)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Serdar Saatçi, Ali Şahin Yılmaz, Ozan Tufan, Cihan Çanak

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ (Kenan Kodro dk. 88), Anel Husic, Daubin (Ogün Özçiçek dk. 24), Maxim, Sorescu, Ndiaye (Semih Güler dk. 63), Kozlowski, Okereke (Lungoyi dk. 64), Halil Dervişoğlu (Boateng dk. 63)

Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Banza (dk. 45+2 ve 57), Visca (dk. 45+5) (Trabzonspor), Semih Güler (dk. 77), Maxim (dk. 85 pen.) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Savic (Trabzonspor), Anel Husic (Gaziantep FK) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi
img

Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bakın ne yaptılar
img

Termometreler dondu, eksi 33.8 derece ile rekor kırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz

Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti
7 araca çarpan alkollü sürücü mahalleliden meydan dayağı yedi

Mahalleli yakalayıp meydan dayağı attı
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
Termometreler rekoru gösterdi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.