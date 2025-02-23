Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 3-2 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi sahasında oynadığı maçta 3-2'lik skorla mağlup etti. Trabzonspor'dan Banza, 2 gol atarken, Visca da bir golle skora katkıda bulundu. Gaziantep FK'de ise Semih Güler ve Maxim'in golleri geldi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Banza, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0
77. dakikada Sorescu'nun ceza sahasına ortasında Semih Güler kafayla topu ağlara gönderdi. 3-1
84. dakikada Malheiro'nun ceza sahası içinde Lungoyi, düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
85. dakikada beyaz noktanın başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere yolladı. 3-2
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Erkan Akbulut
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Okay Yokuşlu dk. 69), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Hüseyin Türkmen dk. 79), Lundstram, Visca (Arif Boşluk dk. 87), Zubkov, Sikan (Cham dk. 79), Banza (Enis Destan dk. 69)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Serdar Saatçi, Ali Şahin Yılmaz, Ozan Tufan, Cihan Çanak
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ (Kenan Kodro dk. 88), Anel Husic, Daubin (Ogün Özçiçek dk. 24), Maxim, Sorescu, Ndiaye (Semih Güler dk. 63), Kozlowski, Okereke (Lungoyi dk. 64), Halil Dervişoğlu (Boateng dk. 63)
Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Banza (dk. 45+2 ve 57), Visca (dk. 45+5) (Trabzonspor), Semih Güler (dk. 77), Maxim (dk. 85 pen.) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Savic (Trabzonspor), Anel Husic (Gaziantep FK) - TRABZON