Trabzonspor ve Gaziantep 1-1 Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Bence 6 ayın hemen hemen en kötü oyunlarından bir tanesi. Bu kadar iyi çalışılmış ama bu kadar kötü oynanmış bir 90 dakika ama her şeye rağmen galip gelebileceğimiz bir maçtı. Özellikle hoşuma gitmeyen oyunun son bölümünde hatta bazı bölümlerindeki kaos. Bizim her şeyimiz çok net olması gerekiyor. Oyuncu performansları değerlendirilebilir. Beklediğimizin çok altındaydı. Hafta içi, geçen hafta gösterilen performans, istek, arzu bu hafta gerçekleşmedi. Aslında bizim açımızdan, takım açısından, ambiyans açısından nereden bakarsanız bakın bugün istemediğimiz her şey oldu. Dolayısıyla üzücü bir gündü bence. 2 puandan çok kazandığımızı zannettiğimiz şeyleri aslında daha kazanmış değiliz. Geçen hafta kaybettik ama birçok şey kazandığımızı düşündüğümüz şeyler bu hafta için çok net gözüktü. Buraya gelen insanlar, bu camiaya her şeyini veren insanlar burada iyi oyun, bazen olur, bazen olmaz ama kaos görmek istemiyor. Bunun müsebbibi benim. Bu hafta böyle oldu. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Hafta içiyle bugünün arasında dağlar, tepeler kadar fark var. Bugünü oynanmamış sayman bir şey ifade etmeyecek ama duygu olarak açıkçası bu haldeyim. Çok olumlu bir maç olmadı bizim açımızdan" dedi.

'HAKEMLE İLGİLİ KONUŞACAK POZİSYONLAR VAR'

Karşılaşmanın hakemine ilişkin değerlendirmede bulunan Tekke, "Hakemle ilgili konuşacak pozisyonlar var, çok net iki tane pozisyon var, kartlarla ilgili, oyunun başlaması ile ilgili ama bugün bizim takımımız Trabzonspor, biz hakemi konuşacak bir oyun oynamadık. Biz hakem konuşmamalıyız. Biz bugün bu kaosu nasıl oluşturduk, biz bunu konuşmamız lazım. Bunu yarından itibaren, yarın antrenmanımız olacak ertesi günü iznimiz olacak. Bunu bu hafta içi konuşmamız gerekecek. Yani evet, bizim oyun şablonumuzda bu maç için özellikle geçen haftaki Onuachu performansı ile rakibi birebir stoperle bırakma bu bir plandı, uzun top, golü de öyle attık, sağ olsun Onana'nın iyi bir pası. Ama her zaman bu değil, bu bazı anlar. Aut başlangıçlarında biz çoğu zaman bunu uzun olarak kullandık. ve en önemlisi benim kabul etmediğim şey Trabzonspor bu statta oyunun kontrolünü sağlayamayacaksa, rakibi ite ite kalesine kadar getirmeyecekse nerde ve ne zaman yapacak. Bunun sorumlusu benim. Üzgün olduğumu ifade edeyim. Üzgünlüğüm tüm her şeye. Ambiyansa, performansa, oyuna, bugün üzgün bir günüm" diye konuştu.

'CHRİST INAO OULAİ'DEN UMUTLUYUM'

Fatih Tekke, cezasından dolayı henüz forma giyemeyen Christ Inao Oulai'ye ilişkin soruya "Genç bir oyuncu. Çok genç bir oyuncu. Zamana, oynamaya ihtiyacı olan bir oyuncu ama şunu söyleyebilirim eğer o ritmini bulursa değişik bir oyuncu transfer etmiş oluruz. Yetenekli, çabuk, taraftarımızın istediği ama şu an biraz daha oyuna adaptasyonu çünkü İngilizcesi çok zayıf, İngilizce dersi de alıyor. İletişimi dilden dolayı biraz sorun yaşıyor ama çok sevimli. Fakat ben Trabzonspor'un geleceği adına ondan çok çok umutluyum. Haftaya bakacağız. Rakibin durumu, kendi durumu, kendi durumumuz, oyunumuz. Ne planlayacağız, süre vermeyi tabi ki istiyorum ama bu baştan mı olur sonradan mı olur, onu göreceğiz" yanıtını verdi.

Batagov'un sakatlığına ilişkin de bilgi veren Tekke, "Yine aynı yer, kasık. Çok ciddi olmadığını söyledi az önce doktor. Bununla ilgili Batagov'un fiziksel olarak belli bir küçük sıkıntısının olduğunu söylemiştim. Bu oluyor maalesef sakatlıklar istemediğimiz şeyler ama maalesef oluyor bu. Bize de hiç olmaması gereken yerde oluyor" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ: ONUACHU LİGİMİZİN DEĞERLİ OYUNCULARDAN BİRİ

Gaziantep Teknik Direktörü Burak Yılmaz da değerlendirmesinde şöyle konuştu:

"Bu haftadan itibaren çalışırken karşımızda çok sert, agresif bir Trabzonspor olacağını biliyorduk. Çünkü şampiyonluk yolunda bir takımın 3 maç üst üste puan kaybetmeyeceğini kendim de biliyordum. Geçen haftayla da daha sert, daha agresif, daha kavgacı bir Trabzonspor olacağını biliyorduk. Buradan çıkmak için önemli çalışmalar yaptık. Buradan defans yaparak değil, topu tutarak, oyunu domine ederek, hatta cesur oynayarak çıkabileceğimizi biliyorduk. Sahanın her yerinde yaklaşık 70-75 dakika birebir baskı yaptık. Bunun sonucunda da oyunu tutabildiğimiz kadar tuttuk. Yüzde 51 topa sahip olmuşuz. Topa sahip olmak da bugün çok önemliydi. Çünkü özellikle böyle bir santraforu olan Trabzonspor'u geride savunamazsın. O santraforu kaleden ne kadar uzak tutarsan başarılı olursun. O yüzden Onuachu ligimizin değerli oyunculardan bir tanesi. Onu o kaleden uzak tutmak için her yerde birebir baskı yaptık. Bunun sonucunda da ben muvaffak olduğumuzu görüyorum. 1-0 öndeydik 1-1 bitti. Üzüntülüyüz. Ama 1-0 geride olup 1-1'i yakalasaydık şu anda bayram ediyor olurduk. Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesinde bu akşam berabere kalıp gidiyoruz. Bu bizim için sevindirici olmalı ama ayaklarımız da yere basmalı."

'HAKEMLERE İLİŞKİN ÇOK RADİKAL KARARLA ALINMALI'

Hakemlere yönelik soru üzerine konuşan Burak Yılmaz, "Burada hakemlerle alakalı konuşurum, size çok şeyler söylerim ama ne siz ne ben dilimizi çok yorarız. Çünkü hiçbir şey değişmeyecek. Çok radikal kararlar alınması gerektiğini düşünüyorum. ya da hakemleri rahat bırakmamız gerektiğini düşünüyorum; onlar da insan. Ama ben hiçbir zaman niyetlerinden şüphe etmedim; eğer varsa da Allah kalplerine göre versin. Ben hakem yeteneklerinde problem olduğunu düşündüm her zaman. Umarım onu yabancı eğitmen mi gelir ne gelir bilmiyorum ama bunlar için de geç kalındığını düşünüyorum. Çünkü sezon başladı 6'ncı haftayı oynuyoruz hala hakem konuşuyoruz. 10'uncu haftada hala hakem konuşacağız. Bunlar çok yazık şeyler. Bunlar Türk futbolcumuzu 1 gram ileriye götürmeyen şeyler" dedi.

Süper Lig 2010-2011 sezona ilişkin soruya Yılmaz, "Benim olduğum dönemdeki Trabzonspor deplasmanını ben bugün hissedemedim. Türkiye'nin en zor deplasmanlarından bir tanesine geldiğimizi hafta başında da söyledim. Ama burada sevgili Fatih abiye, yönetime, başkana ya da bilmiyorum çok fazla takip etmiyorum ama birbirimize sorumlularken inşallah insanlar biraz da aynaya bakmalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben hem 2010-11 yıllarında Avni Aker'de oynarken hem ikinci gelişimde ben burada dolu tribünlere ısınıyordu. Açık söyleyeyim ben bugün o deplasmanı hissedemedim. O yüzden herkes şapkasını önüne koymalı diye düşünüyorum" yanıtını verdi.