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Trabzonspor Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra Gaziantep'e hareket etti. Kadroda 10 eksik bulunuyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Gaziantep'e hareket etti.

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Gaziantep FK ile yarın karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 12.30'de idman yapan bordo-mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması gerçekleştirdi. Son hazırlıklarını yapan bordo-mavililer saat 15.30'da Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.

KADRODA 10 EKSİK

Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp, Denswıl, Baniya, Hüseyin, Mehmet, Eren, Larsen, Kourbelis, Berat, Mendy, Umut Güneş, Abdülkadir, Bakasetas, Bardhı, Vişça, Teklic, Fountas, Trezeguet, Onuachu, Enis"

Bordo mavililerin deplasman kafilesinde Kağan, Benkovic, Fernandes, Umut Bozok, Bakic, Göktan, Kerem, Arif ile sakatlıkları süren Orsic ve Pepe ise yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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