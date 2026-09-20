Haberler

Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 yendi; Thomas Reis 'çok önemli bir galibiyet' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bordo-mavili takımla ilk maçına çıkan teknik direktör Thomas Reis, galibiyetin kendileri adına çok önemli olduğunu ve taraftar desteğinden mutlu olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktör Thomas Reis, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bordo-mavili takım ile ilk karşılaşmasına çıkan Alman teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok mutlu olduğunu belirterek "İki günlük süre içinde takımla çalışma fırsatı buldum. Çok yüksek, iyi performans gösterdik. İyi savunma vardı, iyi hücum vardı. Bizim adımıza çok önemli bir galibiyet oldu. Gerçekten çok önemli bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bordo-mavili taraftarlar için de mutlu olduğunu ifade eden Alman teknik adam, "Onların buraya gelişi, destekleyişi çok önemliydi. Taraftarlarımızın bu kez bana karşı değil, benim yanımda olduğu bir gün yaşadım. Dolayısıyla benim adıma da önemli bir galibiyet oldu. Çok özel bir galibiyet olduğunu ifade edebilirim. Şu an kısa bir ara var. Biraz dinlendikten sonra tekrar çalışmaya devam ediyor ve umuyorum aynı şekilde yolumuza devam etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Reis, gelecekten konuşmak istediğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Şu an ben takımın geleceği için buradayım. Oyuncularımızı daha iyi hale getirebilmek, daha iyi bir oyun ortaya koyabilmek için buradayım. Bizim adımıza harika bir maç oldu. Gerçekten çok iyi bir maç çıkardığımızı söyleyebilirim. Ama çok iyi maç çıkardığımızı söylerken de birkaç detayı belki eklemek gerekir. 60-70. dakikalar sonrasında, bazı oyuncularımızın biraz yorulduğunu gördük. Bunun üzerine elbette çalışacağız. Milli arada çalışma durumuz çok kolay olmayacak. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi milli takımlara gidecek olan çok fazla oyuncumuz var. Onlarla çalışma fırsatı bulamayacağız. Ama tabii ki burada olan arkadaşlarımızla birlikte, milli takıma giden arkadaşlarımızın dönmesiyle birlikte savunmayı çalışacağız, hücumu çalışacağız, fiziksel kondisyon çalışacağız, her şey üzerine çalışacağız."

Takımda çok değerli isimlerin bulunduğunu belirten Reis, "Şampiyonlar ligi seviyelerinde oynamış, çok üst düzey seviyelerde oynamış oyuncularımız var. Tabii ki onlar da çok değerli insanlar, çok değerli oyuncular. Onların da inanılmaz katkıları oldu. Salah'ın hocası olduğum için çok mutluyum. Ama aynı zamanda savunma oyuncularımız, bütün orta saha oyuncularımız, herkes de çok iyi iş çıkardı. Onunla birlikte bugün ona çok faydalı oldular, ona yardımcı oldular." dedi.

Takımda Fabinho ve Melih'in inanılmaz performas gösterdiğini dile getiren Reis, şunları söyledi:

"Bugün elbette belki bazı birkaç oyuncumuzu vurgulamalıyım diye düşünüyorum. Fabinho ve Melih'in inanılmaz performansları vardı. Ayrıca Melih'i de ilk milli davetini, milli takım davetini aldığı için kutluyorum. Ne kadar hak ettiğini de bugün saha içerisinde gösterdi diye düşünüyorum. Ama tabii ki şöyle düşünmeniz gerekir. Önde iyi oyuncularınız olmalı ama savunmada da iyi işler çıkarmalısınız. Benim felsefem aslında temelde hep şundan oluşur. Her oyuncu, rolünü bilmeli. En iyi şekilde rolünü yerine getirmeli. Sorumluluklarını bilmeli. Ama aslında bugünkü gibi baktığınızda birlik olduğunuzda başarı da mutlaka geliyor. Bugün maçın genelini değerlendirdiğimizde rakibimize belki bir tane gol fırsatı verdik ama bizim de çok fazla gol fırsatımız vardı diye düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Birlik olduğumuzda neler yapacağımızı gösterebildiğimizi düşünüyorum."

Kaynak: AA
Tutuklu Altunç Kumova'nın ifadesi: Hisse 60 kat yükseldi, anormallik sezdim ama müdahale edemezdim

Tutuklu patrondan dudak uçuklatan yükselişe yanıt: Anormallik sezdim ama...
Salah hat-trick yaptı! Trabzonspor, Galatasaray'a gol oldu yağdı

Salah hat-trick yaptı! Trabzon'da tarihi skor
Kura töreninde korumaları aşan yaşlı amcanın Bakan Kurum’la gülümseten anları

Kimse engel olamadı! Salona koşup Bakan Kurum'un yanına oturdu
'Rüzgar Alayı'ndan Gökçeada’da gövde gösterisi: Sesleri Atina’dan dahi duyuldu

'Rüzgar Alayı'ndan Türkiye'nin en uç kara parçasında gövde gösterisi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk Yıldızları Sivrihisar semalarında! Vecihi Hürkuş'un torunu dedesinin uçağıyla uçtu

Türk Yıldızları göklerdeydi! Asıl duygulandıran an sonra geldi
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da art arda patlamalar: Havalimanı çevresinden dumanlar yükseldi

Art arda patlamalar! Başkent dumanlara teslim
Ertuğrul Doğan'dan MHK'ye sert tepki: Hakemlere gözlük dağıtsın

''Buradan ona sesleniyorum; hakemlere gözlük dağıtsın! Yazık, günah''
Yeni Parti'de isim değişikliği iddiası! Masadaki yeni isim ortaya çıktı

Yeni Parti'de isim değişikliği hazırlıkları! İşte alternatif seçenek
Rize'de sağanak sonrası içme suyu alarmı: Kaynağı belirsiz sulara dikkat

Aman kaynatmadan içmeyin! O şehrimizde içme suyu alarmı verildi

Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında gözaltı kararı
Bursaspor liderlik maçında golcüsü Iheanacho ile güldü

Bu adamı kim durduracak? Takımını tek başına liderliğe taşıdı