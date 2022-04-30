Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da taraftarlar, Medical Park Stadı'nı tamamen doldurarak takımlarına coşkuyla destek verdi.

Karşılaşmanın satışa çıkarılan biletlerini 5 dakika süre içerisinde bitiren taraftarlar, 41 bin 461 kişilik stadın tamamını doldurdu.

Taraftarlar, takımlarına şampiyonluk için beraberliğin yettiği karşılaşmada, tezahüratlarla bordo-mavililere büyük destek verdi.

3 farklı oyuncu

Trabzonspor'da geçen hafta Adana Demirspor maçı 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yapıldı.

Bruno Peres'in yokluğunda Siopis, Ahmetcan Kaplan'ın yerine Puchacz, Kouassi'nin yerine de Djaniny 11'de görev aldı.

3 bin güvenlik görevlisi görev yaptı

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi 3 bin güvenlik görevlisi görev yaptı.

İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla bini özel güvenlik olmak üzere 3 bin güvenlik mensubu, stat içerisinde ve şehirde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Toplam 258 basın mensubu

Karşılaşmaya basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi.

Toplam 258 gazeteci, akredite yaptırarak karşılaşmayı takip etti. Gazeteci ilgisi sezonun en yüksek rakamına ulaştı.

Nwakaeme yedek

Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Yukatel Kayserispor maçında sakatlanan ve ligdeki Adana Demirspor maçında oynayamayan Anthony Nwakaeme, kadroda yer aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Nijeryalı oyuncuyu yedek kulübesinde oturttu.

Tribünde pankartlar

Taraftarlar, maç öncesi maraton tribününde iki farklı dev pankart açtı. Pankartların birinde avcı kıyafetiyle Abdullah Avcı yer alırken, sırtındaki tüfeğin ucunda bir kanarya, yerde bir aslan ve 'O sene bu sene pankartı' tutan bir kartal yer aldı. Pankartta ayrıca "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor" ve "Oley oley bize her yer Trabzon" yazıları da yer aldı.

Diğer pankartta ise 2010-2011 sezonunun başkanı Sadri Şener ve eski başkanların yanı sıra efsane futbolculara yer verildi. Pankartın en alt kısmında ise CAS davası için İsviçre'ye giden ve dönüşte yorgun düşerek havalimanında koltuklar üzerine uyuyakalan başkan Ahmet Ağaoğlu ve asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın görseli yer aldı. Pankartın üzerinde "Üzülme davanın sahibi haktır, hak olan davada zafer muhakkaktır." ifadesine yer verilerek Trabzonspor'un 8 şampiyonluk kupası kazandığı iddia edildi.