Haberler

Trabzonspor fırtına gibi! Üst üste dördüncü galibiyet

Trabzonspor fırtına gibi! Üst üste dördüncü galibiyet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, ligde üst üste dördüncü kez kazandı.

  • Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
  • Trabzonspor'un golleri 12. dakikada Felipe Augusto ve 51. dakikada Christ Inao Oulai tarafından atıldı.
  • Trabzonspor ligde üst üste dördüncü galibiyetini alarak puanını 23'e yükseltti.
  • Trabzonspor, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye indirdi.
  • Paul Onuachu'nun 7. haftada attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Eylül ayının golü seçildi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-0 kazandı.

TRABZONSPOR 2 GOLLE KAZANDI

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Felipe Augusto ve 51. dakikada Christ Inao Oulai kaydetti.

ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ ZAFER

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. kez kazanan Trabzonspor, puanını 23'e yükseltti ve maç fazlasıyla birlikte lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Eyüpspor ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Eyüpspor, kendi evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor fırtına gibi! Üst üste dördüncü galibiyet

ONUACHU'YA ÖDÜL

Trabzonpor'da Paul Onuachu'nun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Eylül ayının golü seçildi. Onuachu'ya İkas Eyüpspor karşılaşması öncesi ödülünü kulüp başkan yardımcısı Taner Fikret Saral verdi.

Bu arada Trabzon'da yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşlerden Yavuz Berkay Sansar ile Muhammed Eren Sansar, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile seremoni de yer aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Fenerbahçe maçında katledilen Trabzonspor'un mücadelesini tebrik ediyorum. Herşeye rağmen şampiyonluk mücadelesi vermesi büyük başarı. Üstelik Fenerbahçe ajanı TFF başkanına rağmen.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Kardeşinin ölümüne neden olan sürücüyü pompalı tüfekle yaraladı

Kaybettiği 12 yaşındaki kardeşinin intikamını böyle almaya kalktı
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
NAC Breda'nın parlayan Türk stoperi: Abdullah Emre Oğuz

Bu çocuğu bir köşeye not edin
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Trabzonspor'dan 131 hafta sonra 4'te 4'lük seri

Trabzon'dan 131 hafta sonra bir ilk
Madagaskar'da devrik Cumhurbaşkanı Rajoelina vatandaşlıktan çıkarıldı

Devrik cumhurbaşkanı vatandaşlıktan çıkarıldı
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Adana'da 4 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu

Arkadaşlarıyla oynarken feci şekilde can verdi
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.