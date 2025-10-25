Trabzonspor fırtına gibi! Üst üste dördüncü galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-0 kazandı.

TRABZONSPOR 2 GOLLE KAZANDI

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Felipe Augusto ve 51. dakikada Christ Inao Oulai kaydetti.

ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ ZAFER

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. kez kazanan Trabzonspor, puanını 23'e yükseltti ve maç fazlasıyla birlikte lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Eyüpspor ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Eyüpspor, kendi evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

ONUACHU'YA ÖDÜL

Trabzonpor'da Paul Onuachu'nun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Eylül ayının golü seçildi. Onuachu'ya İkas Eyüpspor karşılaşması öncesi ödülünü kulüp başkan yardımcısı Taner Fikret Saral verdi.

Bu arada Trabzon'da yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşlerden Yavuz Berkay Sansar ile Muhammed Eren Sansar, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile seremoni de yer aldı.