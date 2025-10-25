Trabzonspor fırtına gibi! Üst üste dördüncü galibiyet
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, ligde üst üste dördüncü kez kazandı.
- Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
- Trabzonspor'un golleri 12. dakikada Felipe Augusto ve 51. dakikada Christ Inao Oulai tarafından atıldı.
- Trabzonspor ligde üst üste dördüncü galibiyetini alarak puanını 23'e yükseltti.
- Trabzonspor, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye indirdi.
- Paul Onuachu'nun 7. haftada attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Eylül ayının golü seçildi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-0 kazandı.
TRABZONSPOR 2 GOLLE KAZANDI
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Felipe Augusto ve 51. dakikada Christ Inao Oulai kaydetti.
ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ ZAFER
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. kez kazanan Trabzonspor, puanını 23'e yükseltti ve maç fazlasıyla birlikte lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Eyüpspor ise 8 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Eyüpspor, kendi evinde Antalyaspor'u konuk edecek.
ONUACHU'YA ÖDÜL
Trabzonpor'da Paul Onuachu'nun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Eylül ayının golü seçildi. Onuachu'ya İkas Eyüpspor karşılaşması öncesi ödülünü kulüp başkan yardımcısı Taner Fikret Saral verdi.
Bu arada Trabzon'da yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşlerden Yavuz Berkay Sansar ile Muhammed Eren Sansar, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile seremoni de yer aldı.