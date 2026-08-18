Haberler

Trabzonspor, Ferencvaros Maçı İçin Taktik Çalıştı

Trabzonspor, Ferencvaros Maçı İçin Taktik Çalıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanda taktik çalışmalara ağırlık verildi. Yarın Tekke ve Savic basın toplantısı düzenleyecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında karşılaşacağı Ferencvaros müsabakası öncesi hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de başladı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın son bölümünde ise Ferencvaros karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar yapıldı.

Trabzonspor, Ferencvaros maçının hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fatih Tekke ve Stefan Savic basının karşısına çıkacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile takım kaptanı Stefan Savic, yarın saat 16.30'da maçın oynanacağı stadyumda basın mensuplarının karşısına çıkarak karşılaşma öncesi soruları yanıtlayacak.

Ferencvaros'un basın toplantısı 19.15'te

Trabzonspor'un rakibi Ferencvaros'ta ise Teknik Direktör Balazs Borbely ile bir futbolcu, aynı gün saat 19.15'te stadyumda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Partili milletvekiline bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi

Yeni Partili vekil, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler

Yeni çılgınlık! Gençlik nereye gidiyor dedirten görüntüler
Feth-i kabir kararı! Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak

Süleymancılar'ın eski liderinin mezarı açılacak
Galatasaray'la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı

Galatasaray'la da anılan dünyaca ünlü yıldız isim, sahada yine bayıldı
Forması çıkartılmaya çalışılmıştı! Büyük buluşma gerçekleşti

Beklenen büyük buluşma gerçekleşti
İsmail Kartal, Asensio tercihinin sebebini açıkladı

Asensio'yu yedek bırakan Kartal'dan maça dakikalar kala flaş açıklama

Türk beyaz eşya devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi

Türk devinde kriz! Satışlar çakıldı, binlerce çalışan gönderildi
Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı

Restoranda kan donduran suikast! Kadın avukata kurşun yağdırdı