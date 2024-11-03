Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor ile Fenerbahçe Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta, saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Atilla Karaoğlan oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Samsunspor beraberliğinin ardından önce UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la 1-1 berabere kalan Jose Mourinho'nun ekibi, ardından ligde Sipay Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı. Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını da 5'e indirmeyi hedefliyor.

Ligde ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer ise, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Çağlar, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

EKSİKLER

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 isim forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı yalnız bırakacak. Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Hollanda'da ameliyat edilen Oosterwolde, uzun süre formasından uzak kalacak. Karadeniz ekibinde ise sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI TRABZONDA YOK

Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemeyecek. Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı. Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verirken, müsabakada 3 bin 500 görevlinin yer alacağı belirtildi.

DEV REKABETTE 136. RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 136. kez karşı karşıya gelecek. Ligin 11. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 102 kez karşılaştı. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farklı üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 102 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 135 maçtan 52'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 173 gol atarken, Trabzonspor 154 gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE LİGDE ÖNDE

İki takım lig tarihinde 102 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 41-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı. Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 137 golüne Trabzonspor 108 golle karşılık verdi.

FIRTINA TRABZON'DA ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. T Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 57 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 19 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 69, Fenerbahçe 62 gol attı. Ligde ise Trabzon'daki 51 maçtan 20'sini bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 19 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında Fenerbahçe 60, Trabzonspor ise 59 gol kaydetti.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı. İki takımın geçen yıl ligde karşı karşıya geldiği 2 maç da 3-2 sonuçlandı. Trabzonspor, Kadıköy'de rakibini 3-2 mağlup edip ligdeki tek yenilgisini aldırırken, Fenerbahçe de Trabzon'dan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu

Doğaz gaz faciası resmen göz göre göre gelmiş

 Ankara'da 'Ebru Gündeş konseri' krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den

Ebru Gündeş'e ödendiği söylenen rakam öyle böyle değil

 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında

İşte 5 katlı binada meydana gelen patlama anı
Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı

Çanakkale Boğazı'ndan bu özelliği taşımayan gemiler geçemeyecek
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Haydi Şenol hoca döşe boruyu mor-hinyo ya...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi CANLI izle (Trabzonspor Fenerbahçe)! Mourinho olta hareketi yaptı mı? (VİDEOSU) Trabzonspor Fenerbahçe maçında geçen sene ne olmuştu, ceza verildi mi? Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? TS FB maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports CANLI izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki CANLI maç izle! (TRABZONSPOR FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Kasım Trabzonspor Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Masterchef kim elendi? 3 Kasım Pazar Masterchef'te bu akşam kim elendi? MasterChef eleme adayları kim? 3 Kasım Pazar bugün kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.