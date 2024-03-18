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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

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Dün akşam oynanan ve sahanın savaş alanına döndüğü Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda 12 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada, sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın Rize yolunda yakalandığı ve korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran E.T. isimli şahsın passolig sahibi olmadığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ali Yerlikaya, "Dün akşam oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe Süper Lig futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamanın tamamı şöyle;

Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

SAHAYA İLK GİREN ŞAHIS RİZE'YE KAÇARKEN YAKALANDI

Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

KORNER DİĞİYLE SALDIRAN ŞAHSIN PASSOLİGİ YOKMUŞ

Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPANLAR DA YAKALANDI

Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp edenşahsın O.B. olduğu tespit edilmiş, şahıs Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T. isimli şahıslar yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI TARAFTARLAR SAHAYA GİRDİ

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

FUTBOLCULAR İÇERİ ZOR GİRDİ

Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu taraftarları güvenlik güçleri engellemeye çalıştı. Bazı futbolcular, kargaşanın arasında kalırken bazıları soyunma odasına zor girdi.

OSAYI TARAFTARI YUMRUKLADI

Yeşil sahanın karıştığı o anlarda ise Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Osayi Samuel ise, kendisine doğru koşan bir Trabzonspor taraftarına yumruk attı. Yüzü maskeli taraftar, yumruğun etkisiyle yere düştü. Osayi Samuel ise, yere düşen taraftara yumruk atmaya devam etti. O anlar ise kameraya yansıdı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

BATSHUAYİ TRABZONSPOR TARAFTARINA DÖNER TEKME ATTI

Yeşil sahanın karıştığı o anlarda ise Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ise, kendisine saldırdığını düşündüğü bir Trabzonspor taraftarına döner tekme attı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı

TARAFTARDAN LİVAKOVİC'E YUMRUK

O anlarda güvenlik güçlerinden kurtulan bir taraftar, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Livakovic'e yumruk attı. Yediği yumruk sonrası sarsılan kaleci yere düştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (38)

Aşkın YILMAZ:

Yaşanan olayları hiç tasvip etmemekle birlikte, osayi-samuel, osterwolde ve batsuayi ne zaman gözaltına alınacak onlarıda çok merak ediyoruz. Afrikadan kalkıp benim güzel ülkeme gelip milyon eurolar kazanan futbolcular benim ülkemin insanlarına tekme ve yumruklarla saldıramaz. Bu fener taraftarıda olsa gs taraftarıda olsa bjk taraftarıda olsa değişmez.

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Mehmet Vatandaş:

Ama senin insanın sahada futbol oynayan insanlara saldırıp dövebilir öyle mi, ne yapacaklardı tamam abi gel beni döv mü diyeceklerdi

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Erdinç erbay:

Saha içerindeki futbolculara saldırırsan kusura bakma gerekeni aldığında ağlamayacaksın

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YİĞİT TÜRKALP:

senin taraftarın istediğini yapar yani...

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nizamettin izamettin:

Sen osayi osterwolde batsuayi olsan taraftar önünde durup saygı duruşundamı beklerdin...adam meşru müdafa yapıyor.tamamen etkiye tepki... kaos ortamında kimin ne yaptığı belirsiz bir durumda napardın anti fenerli....

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GÖKHAN UZUNALİ :

Bir Trabzon'lu ve Trabzonspor taraftarı olarak UTANÇ duydum...O güzel memleketime hiç yakışmadı bu..Yazık. Çok yazık....

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Eymen Tunç:

İbret olacak ceza verilir umarım o teröristlere.

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Yusuf Güven:

Hepinizi üst üste koyarak şampiyon olacağız, tarihin en anlamlı şampiyonluğuna çok az kaldı..

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Toprak Ruzgar:

Olursun her yil olduğu gibi biraz daha umutlariniz var mayis a kadar sabret

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VATANSEVER:

İşlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları gerekiyor.

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