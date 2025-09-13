Haberler

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına İstanbul'a Hareket Etti

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına İstanbul'a Hareket Etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti. Takım, hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki tamamladıktan sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a gitti.

Karadeniz ekibinin kafilesindeki 22 futbolcu şöyle:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Boran Başkan, Cihan Çanak, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto ve Paul Onuachu.

Chobani Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

