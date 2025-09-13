Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe Karşısında İlk Galibiyet Mücadelesinde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Tekke'nin ilk büyük maçı olacak bu karşılaşma, üzerindeki galibiyet baskısını artırıyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez büyük bir maçta galibiyet almanın mücadelesini verecek.

Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakibi karşısında ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir olmak üzere oynadığı 3 maçı kazanamadı.

Karadeniz ekibi, Tekke idaresinde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 4-1 kaybederek ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile geçen sezon 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, Tekke ile büyük maçlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

İki yenilgisi de büyük takımlara karşı

Fatih Tekke, Trabzonspor'da şu ana kadar ligde 2 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı yönetiminde 15 lig maçına çıkarken bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 puan toplayan Karadeniz ekibi, 1,93 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, Tekke ile Fenerbahçe'ye 4-1, Galatasaray'a 2-0 yenildi.

Bu sezon yenilgisiz

Trabzonspor, bu sezon ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup ederken Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.