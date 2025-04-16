Trabzonspor, Fatih Tekke İle Umut Arıyor

Trendyol Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren Trabzonspor, teknik direktör değişikliklerinin ardından Fatih Tekke yönetiminde çıkış arıyor. Tekke, bordo-mavili takımda geçirdiği 35 günde ligde çıktığı 4 maçta 7 puan topladı ve Abdullah Avcı ile Şenol Güneş'in ardından Karadeniz ekibine umut ışığı vermeye başladı.

Sezona Abdullah Avcı ile başlayan daha sonra Şenol Güneş'e emanet edilen Trabzonspor'da son olarak takımın başına Fatih Tekke getirildi. Karadeniz temsilcisi, bu süreçte hem ligde hem Avrupa'da beklentilerin uzağında kaldı.

Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarına katılan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovak ekibi Ruzomberok'u eledi ancak 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e karşı iki maçta da mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da İsviçre'nin St. Gallen takımıyla 0-0 ve 1-1'lik skorlarla berabere kalan bordo-mavililer, penaltılar sonucunda Avrupa defterini kapattı. Avcı döneminde Avrupa'da 6 maçta sadece 2 galibiyet alınırken, Süper Lig'de oynadığı tek karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Şenol Güneş ile kötü başlangıç

Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası takımın başına geçen Şenol Güneş, Trabzonspor'daki 5. dönemine arzu ettiği gibi başlayamadı. Güneş, ligdeki ilk 4 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Süper Lig'de 4 maçta 6 puan toplayan deneyimli teknik adamın performansı eleştiri konusu oldu. Şenol Güneş, Karadeniz ekibinde geçirdiği 188 günde Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı ve 1.30 puan ortalaması yakaladı. Güneş, söz konusu dönemde ise dış sahada maç kazanamadı.

Fatih Tekke ile umut ışığı

Şenol Güneş'in ardından takımın başına efsane golcüsü Fatih Tekke getirildi. Tekke, görevdeki ilk 35 gününde 4 maç oynadı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 7 puan toplayarak sezonun en başarılı dönemini yaşadı. Tekke, ilk maçında deplasmanda Başakşehir'i 3-0 mağlup ederken, evinde ise Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'ye İstanbul'da 4-1 yenilen Karadeniz ekibi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında ise bordo-mavililer Bodrum FK'yı 3-2 ile geçerek yarı finale yükseldi. Tekke'nin gelişiyle birlikte sahadaki mücadele gücü, takımın temposu ve skora yansıyan oyun anlayışı dikkat çekerken, Fatih Tekke ile birlikte bordo-mavililer yeniden çıkışa geçmenin sinyallerini verdi. - TRABZON