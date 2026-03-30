Trabzonspor, Fatih Tekke ile Galatasaray'a karşı bir ilk peşinde

Ligde Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde "İstanbullu 3 rakibine" karşı şansı tutmuyor. Bordo-mavili ekip, Fatih Tekke yönetiminde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı 8 maçta galibiyet elde edemedi. Tekke, Galatasaray'a karşı kazanarak bu kötü seriyi sonlandırmanın peşinde.

  • Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 8 maçı kazanamadı.
  • Trabzonspor, Fatih Tekke döneminde İstanbul takımlarına karşı 7 gol atarken 20 gol yedi.
  • Trabzonspor, Fatih Tekke idaresinde Galatasaray ile oynadığı 4 resmi maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde "İstanbullu 3 rakibine" karşı 8 maçta kazanamadı.

FATİH TEKKE İSTANBUL'UN DEVLERİNE KARŞI KAZANAMIYOR

Sezonda 27 haftada topladığı 60 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, "İstanbullu 3 rakibi" karşısında galibiyet özlemini sonlandırarak zirvedeki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Karadeniz ekibi, yaklaşık 1 yıllık sürede teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakarak çıkışa geçse de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde "İstanbullu 3 rakibi" ile Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da birer olmak üzere oynadığı 8 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor, Fatih Tekke ile Galatasaray'a karşı bir ilk peşinde

GALATASARAY İLE 5. KARŞILAŞMA

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke idaresinde Galatasaray ile beşinci kez karşılaşacak. Bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım karşısında ligde 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken Ziraat Türkiye Kupası finali ve Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarını kaybetti. Trabzonspor, Fatih Tekke idaresinde Galatasaray'a karşı 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Trabzonspor, Fatih Tekke ile Galatasaray'a karşı bir ilk peşinde

FENERBAHÇE'YE İKİ MAÇTA DA KAYBETTİ

Trabzonspor, geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik mağlubiyetle ayrılarak Fatih Tekke ile ilk büyük sınavında başarılı olamadı. Karadeniz ekibi, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer, Tekke ile deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı bu sezonun ilk yarı maçında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takıma sezonun ikinci yarısında sahasında da 3-2 yenilen Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde ise Galatasaray'a 4-1 mağlup olarak elendi.

Trabzonspor, Fatih Tekke ile Galatasaray'a karşı bir ilk peşinde

7 GOL ATTI, 20 GOL YEDİ

Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde "İstanbul'dan rakipleri" Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile maçlarında 7 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.

Kaynak: AA
'Nişanlıyım' diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama

Görüntüdeki kız konuştu!
'Nişanlıyım' diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı
Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi

Türkiye karşısında tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi
Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı

Uçakta sarf ettiği cümle dünya gündemine bomba gibi düştü