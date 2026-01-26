Haberler

Trabzonspor evinde geçit vermiyor

Trabzonspor evinde geçit vermiyor
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti. Bordo-mavililer, son 11 maçta 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Trendyol Süper Lig'de sahasında ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken Trabzonspor, evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden bordo-mavililer, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı son 11 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

En son yenilgi Galatasaray karşısında

Trabzonspor, ligde sahasında en son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde, sezonu lider tamamlayan Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla almıştı. Bu maçın ardından Fatih Tekke yönetiminde iç sahada güçlü bir grafik çizen bordo-mavililer, taraftarı önünde önemli bir seri yakaladı.

11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik

Karadeniz ekibi, sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bu süreçte rakip filelere 21 gol gönderen Trabzonspor, kalesinde ise 12 gol gördü. Bordo-mavililer, söz konusu maçların 4'ünde ise kalesini gole kapattı.

Evdeki son maçlar

Trabzonspor'un sahasında oynadığı son 11 mücadele ve aldığı sonuçlar şöyle:

Trabzonspor - Samsunspor: 2-2

Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0

Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0

Trabzonspor - Samsunspor: 1-1

Trabzonspor - Gaziantep FK: 1-1

Trabzonspor - Kayserispor: 4-0

Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0

Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor - Konyaspor: 3-1

Trabzonspor - Beşiktaş: 3-3

Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1 - TRABZON

