Trabzonspor, Erzurum'da 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

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Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Takım, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde antrenman yaparak sezon hazırlıklarına hız verdi.

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam saatlerinde ilk idmanına çıktı.

Futbolcular, antrenmanda ısınma hareketleri ve koşunun ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un hazırlık maçları da yapacağı kamp, 27 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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