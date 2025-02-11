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Trabzonspor, Eren Elmalı'nın sözleşmesini feshetti

Trabzonspor, Eren Elmalı'nın sözleşmesini feshetti
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Galatasaray, Eren Elmalı için transfer döneminin son saatlerinde Trabzonspor ile yeniden temas kurdu ve bordo-mavililer ile anlaşma sağladı. Bu gelişmenin üzerine Karadeniz ekibi, Eren'in sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi. sarı-kırmızılıların milli futbolcunun transferini açıklaması bekleniyor.

Kış transfer döneminde Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna katan Galatasaray, transferin son saatlerinde Şenol Güneş'in takımda kalacağını duyurduğu Eren Elmalı için Trabzonspor'un kapısını çaldı.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Eyüpspor maçı sonrası basın toplantısında konuyla ilgili konuşan Güneş, "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sol bek hariç eksiklerini gideren Galatasaray, önemli hamleler yapmasının ardından yönetim ile teknik ekip transfer için bir araya geldi. Teknik heyetin sol bek transferine önem vermesinin ardından, Trabzonspor ile yeniden görüşmeler başladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Görüşmede Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis bedeli ve 1.2 milyon euro bonus üzerinden Trabzonspor ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

TRABZONSPOR SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor, Eren Elmalı'nın sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini TFF'ye bildirdi. Galatasaray'dan transfer açıklaması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray ile anlaşan Eren Elmalı'nın Trabzonspor'dan iki aylık alacağını bıraktığı öğrenildi.

EREN'İN SEZON PERFORMANSI

Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı. Eren, bu karşılaşmalarda gol atamazken 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki sol bekin bordo-mavililer ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli futbolcu, 20222 yazında Kasımpaşa'dan 3.6 milyon euro karşılığında Karadeniz ekibine transfer olmuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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