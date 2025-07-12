Trabzonspor, Dinamo Tiflis ile 1-1 Beraber Kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Dinamo Tiflis takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavililer hazırlık maçında Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile karşılaştı. Bbasına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Öte yandan Trabzonspor ikinci kalecisi Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdığını duyurdu. - TRABZON