Trabzonspor, Dinamo Tiflis ile 1-1 Beraber Kaldı

Trabzonspor, Dinamo Tiflis ile 1-1 Beraber Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, hazırlık maçında Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile 1-1 berabere kaldı. Maç, basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirildi. Trabzonspor, ikinci kalecisi Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Dinamo Tiflis takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavililer hazırlık maçında Gürcistan ekibi Dinamo Tiflis ile karşılaştı. Bbasına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Öte yandan Trabzonspor ikinci kalecisi Muhammet Taha Tepe ile yollarını ayırdığını duyurdu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Beşiktaş'ta transfer bitti ancak Kyle Walker-Peters Türkiye'ye gelemiyor

Beşiktaş'ta transfer bitti ancak yıldız isim Türkiye'ye gelemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'dan sürece ilişkin net mesaj: AK Parti, MHP ve DEM olarak bu yolu beraber yürümeye karar verdik

Erdoğan sürecin rotasını çizdi: Bu yolu 3 parti beraber yürüyeceğiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.