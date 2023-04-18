Trabzonspor'da yeni hoca Bjelica'ya ilginç sözleşme! Futbolseverler ikiye bölündü

Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'yı resmen takımın başına getirdi. Bjelica, bu sezonun kalan bölümü için 100 bin euro kazanacak. 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında ise 1.6 milyon euro garanti ücret alacak. Bjelica'nın şampiyon hoca Abdullah Avcı'dan fazla ücret kazanacak olması futbolseverleri ikiye böldü.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen başladı. Şehre gelen Hırvat hoca, Başkan Ertuğrul Doğan ile masaya oturdu, resmi sözleşmeyi imzaladı.

BU SEZON İÇİN 100 BİN, SONRASINDA 1.6 MİLYON EURO

Nenad Bjelica sezonun kalan bölümü için 100 bin euro ücret alacak. 51 yaşındaki çalıştırıcı 2023-24 sezonunda 1.6 milyon euro garanti ücret alacak, 2024-25 sezonunda aynı maaşı kazanacak. Bjelica'nın maliyeti bonuslar hariç 3.3 milyon euroyu bulacak.

AVCI'DAN ÇOK KAZANACAK

Trabzonspor'a geçtiğimiz yıl şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, bu sezonu tamamlasaydı 25 milyon lira ücret kazanacaktı. Bjelica ise güncel kur ile hesaplandığında önümüzdeki sezon 35 milyon liraya yakın ücret alacak.

FUTBOLSEVERLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Sezonun kalan maçları için 100 bin euro kazanacak Bjelica'nın bu ücreti az bulunsa da, sonraki sezonlar da alacağı para yüksek bulundu. Bu konuda sosyal medyada hayli yorum yapıldı.

BJELICA KİMDİR?

51 yaşındaki Bjelica, son olarak 2020-22 yılları arasında ülkesinin takımlarından NK Osijek'i çalıştırmıştı. Bjelica kariyerinde ise Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda görev almıştı. Bjelica, Dinamo Zagreb'te görev aldığı 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 2 kez Hırvatistan Ligi şampiyonluğu ile 2017-18 sezonunda Hırvatistan Kupa şampiyonluğu, WAC St. Andra takımında görev aldığı 2009-10 sezonunda Avusturya Ligi şampiyonluğu ve 2011-12 sezonunda Avusturya orta bölge Lig şampiyonluğu yaşadı.

İşte sosyal medyadaki bazı yorumlar: