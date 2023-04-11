Trabzonspor'dan Sergen Yalçın'ın talebi sonrası Slaven Bilic bombası

Adı son dönemde sık sık Ukrayna Milli Takımı ile anılan Slaven Bilic, Trabzonspor'un gündemine geldi. Sergen Yalçın'ın sezon sonu çalışma talebi sonrası yeni adaylara yönelen bordo-mavililer, Hırvat hocanın durumu hakkında bilgi alacak.

Yeni hoca arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavililer, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

BILIC LİSTEYE GİRDİ

61 Saat'te yer alan habere göre, Sergen Yalçın'ın sezon sonu takımı çalıştırma isteği sonrası yeni adaylara yöneldi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, gündemine Slaven Bilic'i aldı.

ADI UKRAYNA MİLLİ TAKIMI İLE ANILIYOR

Trabzonspor'un Hırvat çalıştırıcının son durumu hakkında bilgi alacağı öğrenildi. Geçtiğimiz ay Watford'daki görevinden ayrılan Bilic, İngiliz ekibiyle 26 maçta 1.46'lık puan ortalaması tutturmuştu. Deneyimli çalıştırıcının adı son dönemde sık sık Ukrayna Milli Takımı ile anılıyor.