Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim

Özgür Özel'e neden saldırdı? Emniyetteki cevabı bir hayli ilginç
Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Yazıklar olsun

Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Yazıklar olsun
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'de karşılaştığı Kasımpaşa maçının ardından Simon Banza'nın iptal edilen golü için hakeme tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda ''Yazıklar olsun'' ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda ligin zorlu ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavili ekip, maçtaki hakem kararlarına resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

TRABZONSPOR'DAN TEPKİ: 'YAZIKLAR OLSUN'

Trabzonspor'un maçın 90. dakikasında Simon Banza ile bulduğu ve ofsayt nedeniyle iptal edilen golün görseli paylaşımda yer alırken "Yazıklar olsun!" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım, Bordo-mavili taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İşte Trabzonspor'un o paylaşımı;

Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Yazıklar olsun

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Azimspor oyun oynadı mi dersek öyle çok faal bir oyun oynamadı. ama hakem bey gerekli şekilde beraberliği ayarlamış gibiydi sanki. Trabzon aleyhine çalınmış gerçekten 8 düdük var. Gol çok ince bir çizgide. Eh zaten çizgiyi kaydirabildikleri için sıkıntı olmadi. Biz de futbol bitmiş. Her futbolcunun kendine has tipleri var. El kol sallamazlar filan. boş veriniz bence. Lig bitti işte. Trabzonspor her halükârda Avrupa ya gidecek.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Fenerbahçe'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek

Fenerbahçe'de kazan kaynadı! Ali Koç canlı yayına çıkıyor
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.