Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Yazıklar olsun

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda ligin zorlu ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavili ekip, maçtaki hakem kararlarına resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

TRABZONSPOR'DAN TEPKİ: 'YAZIKLAR OLSUN'

Trabzonspor'un maçın 90. dakikasında Simon Banza ile bulduğu ve ofsayt nedeniyle iptal edilen golün görseli paylaşımda yer alırken "Yazıklar olsun!" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım, Bordo-mavili taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

İşte Trabzonspor'un o paylaşımı;