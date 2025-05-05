Trabzonspor'dan hakem tepkisi: Yazıklar olsun
Trabzonspor, Süper Lig'de karşılaştığı Kasımpaşa maçının ardından Simon Banza'nın iptal edilen golü için hakeme tepki gösterdi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda ''Yazıklar olsun'' ifadeleri kullanıldı.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda ligin zorlu ekiplerinden Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bordo-mavili ekip, maçtaki hakem kararlarına resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.
TRABZONSPOR'DAN TEPKİ: 'YAZIKLAR OLSUN'
Trabzonspor'un maçın 90. dakikasında Simon Banza ile bulduğu ve ofsayt nedeniyle iptal edilen golün görseli paylaşımda yer alırken "Yazıklar olsun!" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım, Bordo-mavili taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.
İşte Trabzonspor'un o paylaşımı;