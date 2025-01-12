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Trabzonspor'dan Deplasmanda Farklı Galibiyet: Pedro Malheiro Hat-trick Yaptı

Trabzonspor'dan Deplasmanda Farklı Galibiyet: Pedro Malheiro Hat-trick Yaptı
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederken, defans oyuncusu Pedro Malheiro sahada gösterdiği performansla dikkat çekti. Malheiro, takımına katkıda bulunmanın mutluluğunu dile getirerek, eleştirilerin yapıcı olmasının önemine vurgu yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor'da hat-trick yapan defans oyuncusu Pedro Malheiro, ilk maçından itibaren elinden gelenin en iyisini yaparak, sahaya yüzde yüzünü vermeye çalıştığını söyledi.

Malheiro, karşılaşmanın ardından Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında hak ettikleri güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Malheiro, böyle bir galibiyeti uzun süredir beklediklerini vurgulayarak, "Ben de hem üç puanda hem de performansımla takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiysem her zaman çok mutlu hissederim kendimi, bugün de öyle oldu. Önceliğim her zaman takıma katkıda bulunabilmek. Bizim takımımız, daha önce de söylediğim gibi böyle bir galibiyeti bekliyordu ve hak ediyordu. Bizim adımıza da çok güzel bir galibiyet oldu. Hem takım arkadaşlarıma yardımcı olabildiğim için hem de takıma yardımcı olabildiğim için çok mutlu hissediyorum kendimi." dedi.

Portekiz Milli Takımıyla ilgili soru üzerine Malheiro, "Her oyuncunun hayali milli takımda oynamaktır, benim de en büyük hayallerimden bir tanesi kendi ülkemi, kendi formamı temsil edebilmek. Bunun için tabii ki mücadele ederek o günlerin hayalini her zaman kuruyorum."

Defans oyuncusu, her oyuncunun adaptasyon süresine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Şunu net olarak söyleyebilirim ilk maçımdan itibaren her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya, yüzde yüzümü vermeye çalıştım. Bütün maçlarda en iyi performansımı göstermeye çalıştım." diye konuştu.

Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk maçlarda eleştiriler aldığı hatırlatılan Malheiro, oyuncular olarak eleştirilere hazır ve alışık olmaları gerektiğini kaydederek, "Eleştiriler yapıcı eleştiri olursa, bizim de bir şeyler öğrenebileceğimiz, çıkarımlar yapabileceğimiz şeyler olursa bu da tabii ki her oyuncuyu ileri taşıyabilir. Ben de geldiğim andan itibaren o adaptasyon sürecinden itibaren en iyisini vermeye çalıştım. Şu an tabii ki o süreç bittikten sonra, ben arkadaşlarımı daha iyi tanıdıktan sonra daha iyi gidiyor ama yapıcı eleştiriye her zaman açığız." ifadelerini kullandı.

Edin Visca ile sağ kanatta sağladıkları uyuma ilişkin soru üzerine ise Portekizli oyuncu, şunları kaydetti:

"Edin Visca gibi bir oyuncuyla oynamaktan gerçekten çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Çünkü gerçekten her maçta her antrenmanda bana da katkılar sunuyor, öğreteceği şeyler oluyor. Zaten kendisi Süper Lig'de farkını ortaya koymuş bir oyuncu. Çok tecrübeli bir oyuncu. Bize de antrenmanlarda, maçlarda yaptığı konuşmalarda hem de bizle yaptığı görüşmelerde neler yapmamız gerektiğini, nelerin daha iyi olmasını gerektiğini ifade ediyor. Tekrar söylemek isterim ki kendisiyle oynamaktan çok mutluyum."

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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