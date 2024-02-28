Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken paylaşım: Endişeliyiz

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor, maça saatler kala flaş bir paylaşım yaptı.

Bordo mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Takımımızın bu sezonki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz!" ifadeleri kullanıldı.