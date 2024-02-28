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Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken paylaşım: Endişeliyiz

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir'le karşılaşacak olan Trabzonspor'dan sosyal medya hesaplarından "Endişeliyiz" paylaşımı geldi.

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında, Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor, maça saatler kala flaş bir paylaşım yaptı.

Bordo mavililerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Takımımızın bu sezonki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşma konusunda uğraşlarımızın alıkonulması ve ortaya perişan bir tablo çıkarma çabalarına karşı endişeliyiz!" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'dan Başakşehir maçı öncesi dikkat çeken paylaşım: Endişeliyiz

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Trabzonspor Başakşehir Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Bükücü:

Ülkede futbolun geldiği son noktaya bakın! Yazık gerçekten çok yazık

31
1
yanıtYanıtla
Ali :

Maçlardaki şaibeler, tutarsızlıklar, hakem ve var performansları göz önünde tutulursa, bütün kulüpler diken üstünde maça çıkıyor. Gayet normal bir açıklama. Demem o ki gerçekten yazık...

yanıt2
yanıt0
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