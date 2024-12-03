Trabzonspor'da Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Yaptı
Trabzonspor'un genel kurulunda yeniden göreve gelen yönetim, başkan Ertuğrul Doğan liderliğinde görev dağılımını açıkladı.
Trabzonspor'un hafta sonunda gerçekleştirilen genel kurulunda yeniden göreve gelen yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Ertuğrul Doğan: Başkan
Zeyyat Kafkas: Asbaşkan
Serkan Kılıç: Başkan yardımcısı sponsorluk ve iş geliştirme sorumlusu
Nevzat Kaya: Başkan yardımcısı dış ilişkiler ve yatırım sorumlusu
Taner Fikret Saral: Başkan yardımcısı yatırım ve proje sorumlusu
Kemal Ertürk: Başkan yardımcısı hukuk işleri sorumlusu
Sami Karaman: Genel sekreter
Derviş Köz: Genel sayman
Ali Haydar Gedikli: Başkan yardımcısı
Murat İskender: Başkan yardımcısı
Birhan Emre Yazıcı: Başkan yardımcısı
İbrahim Şahinkaya: Başkan yardımcısı
Coşkun Öztürk: Tesisler ve inşaatlar sorumlusu
Gözde Atasoy: Basın ve halkla ilişkiler sorumlusu
Semih Hekimoğlu: Amatör branşlar sorumlusu
Hüseyin Ekşi: İdari işler sorumlusu
Ali Beyazlı: U19 takım sorumlusu
Fatih Solak: TS Club sorumlusu
İmdat Yılmaz: TS Club yurt dışı tanıtım pazarlama
Serkan Neşat Soylu: İş geliştirme, sponsorluk ve projeler
Rıfat Çebi: İş geliştirme, sponsorluk ve projeler
Mustafa Cem Aşık: İş geliştirme, sponsorluk ve projeler - TRABZON