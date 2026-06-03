Haberler

Trabzonspor'da yeni sezon zirvesi

Trabzonspor'da yeni sezon zirvesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor yönetimi ve teknik heyet, İstanbul'da bir araya gelerek geçen sezonu değerlendirdi, transfer çalışmaları ve yeni sezon hedeflerini görüştü.

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi planlama çalışmaları kapsamında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bordo-mavili kulübün yöneticileri ile teknik heyeti, İstanbul'da bir araya gelerek geride kalan sezonu ve yeni döneme ilişkin yol haritasını masaya yatırdı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ve Teknik Direktör Fatih Tekke'nin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen değerlendirme toplantısında, kulübün sportif ve mali gündemine ilişkin önemli konular görüşüldü.

Geçen sezon ve transfer çalışmaları değerlendirildi

Toplantıda, geride kalan sezonun genel değerlendirmesi yapılırken, devam eden transfer çalışmaları ve mevcut kadro planlaması da ele alındı. Yönetim ve teknik heyet, yeni sezon öncesinde takımın ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bütçe, mali yapı ve akademi gündemdeydi

Görüşmede kulübün bütçe planlaması ve mali konuların yanı sıra akademi yapılanmasına ilişkin başlıklar da değerlendirildi. Trabzonspor'un sürdürülebilir başarı hedefi doğrultusunda altyapı organizasyonunun geliştirilmesine yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Avrupa hedefleri konuşuldu

Toplantıda ayrıca yeni sezon hedefleri ile bordo-mavili ekibin Avrupa kupalarında mücadele edeceği süreçte izlenecek yol haritası üzerinde duruldu. Yönetim ve teknik heyetin, takımın sportif başarılarını artırmaya yönelik planlamalar konusunda görüş birliğine vardığı öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti

Anlaşma an meselesi, İran en önemli şartından vazgeçti
CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi

Kılıçdaroğlu adımı dikkat çekici! Hepsine tek tek gönderdi
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak

Hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga

Yer: Türkiye! Görüntülerdekiler ise Türk değil
Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız

"Bunu yaparsanız nükleer silah kullanırız"
Florentino Perez, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı

Mourinho resmen açıklandı!

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar! Şarjör bitene kadar ateş etti
Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber, Amedspor'a imza attı

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz Amedspor'a imza attı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü

Ukrayna'daki askeri kayıp ortaya çıktı! Doğruysa Putin için facia
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş

Kanlı saldırıda yeni detaylar! Cinayeti adım adım planlamış