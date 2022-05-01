Trabzonspor'da şampiyonluğun öyküsü! 38 yıl sonra gelen zaferde 2 kırılma anı var

Trabzonspor, şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir ile kıl payı kaçırdığı bu kez Trabzonspor ile kazanma başarısı gösterdi.

İşte 2021-22 sezonu ve Trabzonspor ve şampiyonluğunun öyküsü...

AHMET AĞAOĞLU

2018'de Trabzonspor'da başkanlık görevine seçilen Ahmet Ağaoğlu, yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle başkanlık görevinde ilk adımlarını zor bir şekilde attı. Ağaoğlu, pes etmedi ve her zaman takımının yanında oldu. Bu sezon da takımından ve teknik direktör Abdullah Avcı'dan desteğini esirgemeyen Karadeniz temsilcisinin başkanı, kazanılan büyük başarıda en büyük imzası olan isimlerden biri olmayı başardı.

ABDULLAH AVCI

Trabzonspor, 2020-2021 sezonuna Eddie Newton ile başlarken, istenen sonuçların gelmemesinin ardından Newton ile yollar ayrıldı ve takım Kasım 2020'de Abdullah Avcı'ya emanet edildi. Beşiktaş'ta ayrılmasının ardından boşta olan deneyimli teknik adam ise bordo-mavililere bambaşka bir kimlik kazandırdı. Avcı, o sezonu 4. sırada tamamlarken, ikinci sezonda ise Trabzonspor ile şampiyonluğa kucakladı.

KAPTAN UĞURCAN ÇAKIR

Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarlarından biri de Uğurcan Çakır oldu. Takımın alt yapısından yetişen ve Kasım 2018'de Onur Kıvrak'tan kaleyi teslim alan milli kaleci, gösterdiği performansla sadece maçların değil, ligin de kaderini değiştirdi.

NOKTA TRANSFERLER

Abdullah Avcı'nın, 2020'nin sonunda gelmesi belki de en doğru şekilde transfer konusunu etkiledi. Takımı yakından tanıyan ve teşhisi de doğru koyan deneyimli çalıştırıcı, yönetimin de desteği ile doğru bir yapılanma ve nokta atışı transferler ile takımı ayağa kaldırdı.

MALATYA'DA GÖVDE GÖSTERİSİ

Trabzonspor, sezonu deplasmandaki Yeni Malatyaspor karşılaşması ile açtı. Bordo-mavililer, rakibini 5-1'lik skorla mağlup ederek, ligin ilk haftasından şampiyonluğu ne kadar istediğini ve iddiasını gösterdi.

AVRUPA'YA ERKEN VEDA

Trabzonspor'un, Avrupa'ya erken vedası tüm konsantrasyonu lige vermesini sağladı. UEFA Konferans Ligi play-off'unda Roma 2-1 ve 3-0'lık skorlarla elenen Trabzonspor, sezonun büyük bölümünde haftada tek maç yaptı ve bu durumu da bir avantaj olarak kullandı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Abdullah Avcı ile takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Avcı, 4. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında taraftarın tepkisi sonrası gözyaşlarına engel olamayan Abdülkadir'i, takımın kilit futbolcularından biri haline getirdi. Avcı'nın 'Bu toprakların çocuğu' dediği Abdülkadir de 6. sezonunu geçirdiği Trabzonspor'da en golcü sezonuna ulaştı.

FENERBAHÇE MAÇI

Trabzonspor için sezonun kırılma maçlarından biri de Fenerbahçe maçı oldu. Sahasında ağırladığı rakibi 3-1'lik skorla deviren Trabzonspor, liderliği ele geçirdi ve sezon sonuna kadar bırakmadı.

SAKATLIKLARA RAĞMEN FİRE YOK!

Trabzonspor'da sezon başında takımın iskeletinde yer alan Gervinho, 11. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlandı ve sezonu kapattı. Edgar le ise Altay ile oynanan 18. hafta maçında sakatlandı ve sezonun kalan kısmında forma giyemedi. Bordo-mavililer, bu olumsuzluklara rağmen vites düşürmedi ve zafere ulaştı. Gervinho'nun yerine Edin Visca ve Jean Evrard Kouassi transfer edilirken, Edgar le'nin boşluğunu ise Stefano Denswil kapattı.

İSTANBUL, ŞAMPİYONLUKTA YOK!

Trabzonspor'un tarihi şampiyonluğuna etki eden maddelerden biri de İstanbul'daki rakiplerinin sezona erken havlu atması oldu. Galatasaray, sezonun başından itibaren yarışa dahil olamazken, Fenerbahçe ise ilk Trabzonspor maçıyla girdiği türbülanstan çok geç çıktı. Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi ile birlikte Süper Lig'de yarışa dahil olamadı. 3 takım da sezon içerisinde teknik direktör değiştirirken; Beşiktaş, sezonu 3 teknik adamla tamamladı.

DEVRE ARASI TRANSFERLER

Fenerbahçe maçından sonra devre arasına kadar zirvedeki yürüyüşüne devam eden Trabzonspor, transfer döneminde de takımın gücüne güç kattı. Karadeniz temsilcisi, toplamda 9 futbolcuyu kadrosuna katarken, Başakşehir'den de Edin Visca'nın transferini gerçekleştirdi. 11 yıldır Türkiye'de forma giyen Bosnalı futbolcu, ikinci yarıda katkısıyla takımının şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı. Union Berlin'den kiralanan Tymoteusz Puchacz da sol bekte soruna çare oldu.

SAVUNMADA BÜYÜK BAŞARI

Trabzonspor'un bu sezon yakaladığı şampiyonlukta savunma başarısı dikkat çekti ve bordo-mavililer sezonu sadece iki mağlubiyetle tamamladı. Sezona Vitor Hugo - Edgar le ile başlayan Trabzonspor, iki ismi de uzun süreli sakatlıkla kaybetmesine rağmen, takım anlamındaki savunmasıyla rakiplerine geçit vermedi. Abdullah Avcı da, sakatlıklara değindiği açıklamasında, eğer bu durum yaşanmasaydı daha erken şampiyonluğa ulaşılacağını kaydetti.

İSTANBUL'A YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ

Trabzonspor bu sezon; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı. Her rakibinden 4'er puan alan şampiyon, 6 maçtan toplamda 12 puan çıkardı.

İşte bu sezon Trabzonspor'un 3 İstanbul rakibine karşı aldığı sonuçlar:

Trabzonspor 2-2 Galatasaray

Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe

Beşiktaş 1-2 Trabzonspor

Galatasaray 1-2 Trabzonspor

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Trabzonspor 1-1 Beşiktaş

GENÇLER PARLADI

Trabzonspor'da şampiyonluk için anahtar bir nokta da altyapıdan çıkardığı isimler oldu. Uğurcan Çakır, takımın kaptanlığını üstlenirken, Abdülkadir Ömür en golcü sezonuna ulaştı. Avcı, ayrıca, takımın stoper eksikliği çektiği dönemde Ahmetcan Kaplan'a formayı verdi. Deneyimli teknik adam, Galatasaray deplasmanında oyun içinde değişikliğe giderken, ikinci yarının başında cesur bir şekilde Ahmetcan'ı sahaya sürdü. Genç futbolcu da, 1-0 geriden gelinerek kazanılan maçta performansıyla hocasını mahcup etmedi. Bordo-mavililer devre arasındaki transfer döneminde yine altyapısından yetişen Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı. Karadeniz temsilcisinde ayrıca Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan da sakatlık ve ceza durumunda zaman zaman ilk 11'de görev aldı.

AVCI MOTTOSU

Trabzonspor'da sezonun mottosu, Abdullah Avcı'nın taraftara söylediği "Birlikte hücum, birlikte savunma oldu." Şampiyonluk yürüyüşünde sık sık taraftarına seslenen Avcı, takımın özellikle iç sahada taraftarla bütünleşmesini sağladı.

ADANA'YI FARKLI GEÇTİ

Üst üste gelen puan kayıpları ile futbol kamuoyuna 'Acaba şampiyonluğu kaybeder mi?' sorusu sorduran Trabzonspor, Adana Demirspor karşılaşmasını ise kayıpsız atlattı. Zor geçmesi beklenen mücadeleyi Bruno Peres, Andreas Cornelius ve Djaniny Semedo'nun golleriyle 3-1 kazanan Karadeniz temsilcisi, şampiyonluğu bu maçla neredeyse garantiledi.

TARAFTARDAN DESTEK

Trabzonspor'da şampiyonluğun ana etmenlerinden biri de taraftarlar oldu. Akyazı'daki maçlarda takımını yalnız bırakmayan ve Trabzonspor'un adeta 12. oyuncusu olan bordo-mavili seyirciler kazanılan şampiyonluğun mimarlarından oldu.

ŞAMPİYONLUK HASRETİ SONA ERDİ

Trabzonspor, 35. haftadaki Antalyaspor karşılaşması ile mutlu sona ulaştı. Maç öncesi kupa için 1 puana ihtiyacı olan Trabzonspor, Akdeniz temsilcisi ile 2-2 berabere kaldı ve ligin bitimine 3 hafta kala, 30 Nisan 2022 akşamı şampiyonluğunu resmen ilan etti.

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