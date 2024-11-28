Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 İstanbul'da 2 ayrı adrese baskın: 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi

Sahte döviz ihbarlarının ardından ilk baskın! Ele geçirilen paraların sayısı epey fazla

 MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Yönetim Kurulu Listesi Belli Oldu

Trabzonspor'da Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Yönetim Kurulu Listesi Belli Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olağan genel kurul toplantısında Başkan Ertuğrul Doğan, mavi liste ile seçimlere tek listeyle girecek. Yönetim kurulu ve yedek liste üyeleri duyuruldu.

Trabzonspor'da 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısına, tek listeyle gidecek olan Başkan Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Trabzonspor Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Genel kurulu toplantısı öncesi Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, seçimlere tek listeyle girecek olan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın netleşen listesini açıkladı. Trabzonspor Divan Kurulu, Denetleme, Disiplin ve Sicil Kurulu Başkan adaylarının listelerini de duyurdu.

Mavi liste ile seçimlere girecek olan Ertuğrul Doğan'ın listesinde şu isimler yer aldı:

Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Taner Fikret Saral, Sami Kahraman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, İbrahim Şahinkaya, Cihan Emre Yazıcı, Derviş Köz, Çoşkun Öztür, Murat İskender, Gözde Atasoy ve Semih Hekimoğlu

Yedek Liste: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Çolak, İmdat Yılmaz, Serkan Necat Soylu, Rıfat Çebi ve Mustafa Cem Aşık - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Arka Sokaklar'ın yıldızından RTÜK'ün cezasına tek cümlelik yorum
img

Bu kez Türkiye satacak
img

"Cami yaptım imam vermediler, karakol yaptım ortada polis yok"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

28 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Erciyes Kayak Merkezi nerede, ne zaman açılır? Erciyes Kayak Merkezi pisti kaç km? AZ ALKMAAR-GALATASARAY maçı hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı izleme linki var mı? Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilde? Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı mı? Uludağ Kayak Merkezi nerede, nasıl gidilir? Uludağ kayak sezonu ne zaman başlıyor? TÜİK Kasım enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım 2024 enflasyon oranı ne olacak? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Dexter ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter: Original Sin konusu ne, oyuncuları kimler? TRT SPOR CANLI, HD İZLE! TRT Spor maçları şifresiz mi? UEFA maçları şifresiz izlenir mi? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş muhtemel 11'i!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.