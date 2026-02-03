Haberler

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık

Güncelleme:
Trabzonspor, Ukraynalı oyuncu Zubkov'un alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edildiğini duyurdu. Sakatlığı nedeniyle Fethiyespor ve Samsunspor maçlarını kaçıracak olan 29 yaşındaki futbolcunun 14 Şubat'taki Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı tedavisinin ardından netlik kazanacak.

  • Trabzonsporlu futbolcu Oleksandr Zubkov'un alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edildi.
  • Zubkov, Fethiyespor ve Samsunspor maçlarını kaçıracak.
  • Zubkov'un 14 Şubat'taki Fenerbahçe maçına katılımı tedavi sonrası belli olacak.

Trabzonspor, Antalyaspor maçında ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan Ukraynalı oyuncu Zubkov'da alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

'KAS YARALANMASI VE ÖDEM TESPİT EDİLMİŞTİR'

Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Oleksandr Zubkov'un sol alt baldır kas grubunda ağırı hissetmesi nedeniyle oyundan çıktığını belirterek, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 20. haftasında oynadığımız Antalyaspor maçında, sol alt baldır kas grubunda ağrı hissetmesi üzerine oyundan çıkan oyuncumuz Oleksandr Zubkov'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda alt arka adale dış kısmında kas yaralanması ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sakatlığı nedeniyle kupada Fethiyespor, ligde de Samsunspor maçlarını kaçıracak olan 29 yaşındaki futbolcunun 14 Şubat'ta Fenerbahçe'ye karşı oynanacak maça yetişip yetişmeyeceği tedavisinin ardından belli olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

