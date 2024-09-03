Trabzonspor'da ayrılık! Trezeguet, Şenol Güneş gelir gelmez gönderildi

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna takımın efsane ismi Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor'da yıldız futbolcu Mahmoud Trezeguet takımdan ayrıldı.

AL RAYYAN'A KİRALANDI

Trabzonspor, Mısırlı yıldızın sezon sonuna kadar Al Rayyan'a kiralandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin, Al Rayyan FC'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Katar ekibi Al Rayyan, Trezeguet transferi için Karadeniz ekibine kiralama bedeli ödemeyecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 28 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 11 gol 6 asistlik performans göstermişti. Bu sezon ise 7 maça çıkan Trezeguet, 1 gollük katkı yaptı. Mısırlı yıldızın bordo-mavililer ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.