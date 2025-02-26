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Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 3-0 ile Geçti

Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 3-0 ile Geçti
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Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta ilk yarıda attığı 3 golle 3-0 galip geldi. Golcü oyuncular Lundstram, Visca ve Mendy'nin golleriyle ev sahibi ekip, güçlü bir performans sergiledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Mendy'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Ivo Grbic'de kaldı.

13.dakikada Trabzonspor'un ön alan baskısı sonucu kazandığı topta Banza, ceza sahası içindeki Lundstram'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Ivo Grbic'den döndü. Dönen topu Lundstram kaleci'nin sağından ağalarla buluşturdu. 1-0

40.dakikada.Savic'in savunma arkasına uzun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Vısca'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic'in sağından ağalarla buluşytu. 2-0

45.dakikada Mendy'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic'in sağından ağalarla buluştu. 3-0

Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Zubkov (Cham dk. 38), Sikan, Visca, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Nwakaeme, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Çaykur Rizespor: Ivo Grbic, Taha Şahin, Samet Akaydin, Mocsi, Mithat Pala, Berkay Özcan, Muhamed Buljubasic, Abdulkadir Ömür, Rachid Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Alikulov, Nielsen, Varesanovic, Jurecka, Emrecan Bulut, Ayberk Karapo, Altin Zeqiri, Doğan Avcı

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Lundstram (dk. 13), Visca (dk. 40), Mendy (dk. 45) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Muhamed Buljubasic (Çaykur Rizespor), Batagov (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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