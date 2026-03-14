Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 1 Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, evinde oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Gole Onuachu imza attı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51.dakikada Muçi ile gelişen Trabzonspor atağında topu arka direğe doğru çıkardı. Zubkov'un kale sahası içine gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu ağlarla buluşturdu. 1-0

54.dakikada Ozan Tufan'ın ortasında Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

87. dakikada Zeqiri'nin ortasında Pierrot'un kafa vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Kerem İlitangil

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan (Umut Nayir dk.75), Nwaiwu, Savic, Lovik (Zubkov dk. 46), Oulai, Folcarelli, Augusto (Pina dk. 65), Muçi (Okay Yokuşlu dk. 89), Mustafa Eskihellaç (Salih Malkaçoğlu dk. 89), Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Onuralp Çakıroğlu, Nwakaeme

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin (Zeqiri dk86), Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı ( Muhammed Buljubasic dk. 86), Papanikolaou, Mebude (Antonio Augusto dk. 65), Olawoyin ( Emrecan Bulut), Mihaila, Halil Dervişoğlu (Pierrot dk. 74)

Yedekler: Erdem Canpolat, Atillla Mocsi, Emir Ortakaya, Bayram Berk Çapoğlu, Furkan Orak

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Onuachu (dk. 51) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Papanikolaou, Mihaila (Çaykur Rizespor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit

İran komşusunu tehdit gibi sözlerle uyardı
Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali

Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali
BBP lideri Destici, hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı

Hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe için büyük iddia

Fenerbahçe için büyük iddia
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz

Binlerce İsrailliye aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama...
Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali

Bu maçta yok yok! 2 gol, 2 kırmızı, 3 gol iptali
ABD'de dev dolu fırtınası, resmen gökten taş yağdı

Beyzbol topu yanında küçücük kaldı! Tarihi rekor kırıldı
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz

Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran'dan açık tehdit var