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Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki Karadeniz derbisinin, aynı gün (13 Nisan Pazar) Trabzon'da saat 16.00'da Trabzonspor Basketbol takımının şampiyonluk maçı olması nedeniyle saat 19.00'a alındı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasındaki Karadeniz derbisinin saati değişti.

SEBEBİ BASKETBOLDAKİ ŞAMPİYONLUK MAÇI

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak olan karşılaşma, aynı gün Trabzon'da saat 16.00'da Trabzonspor Basketbol takımının şampiyonluk maçı olması nedeniyle saat 19.00'a alındı.

İKİ KARŞILAŞMA DA AYNI SAATTEYDİ

TFF, daha önce Trabzonspor ile Rizespor arasındaki mücadelenin 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacağını açıklamıştı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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